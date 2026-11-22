Morreu na tarde deste domingo (22), aos 75 anos, Antônio César Nunes Nemer, conhecido como Dr. César Nemer, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Advogado e empresário, ele era proprietário, diretor-geral e locutor da Rádio Cultura FM 101,7.

Nascido em 23 de abril de 1951, Dr. César Nemer construiu uma trajetória de destaque na comunicação de Castelo. À frente da emissora, apresentou programas jornalísticos e de entrevistas, entre eles o tradicional “Passando a Limpo”.

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A notícia do falecimento foi divulgada neste domingo pelo perfil Castelo Sem Limites, que destacou a contribuição de Dr. César Nemer para a comunicação do município.

Até o momento, as causas da morte não foram divulgadas. Também não há informações sobre o horário e o local do velório.