Morre jovem atacada com enxada pelo ex-padrasto em Itapemirim

A jovem Phâmella Barbosa Silva, de 23 anos, morreu após ser atacada com golpes de enxada na manhã de domingo (15), na localidade de Ilha do Gato, próximo à Lagoa Azul, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O principal suspeito do crime é o ex-padrasto da vítima.

Após o ataque, duas pessoas socorreram Phâmella e a levaram ao Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim. Devido à gravidade dos ferimentos, a equipe médica a transferiu para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Apesar dos esforços médicos, a jovem não resistiu.

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Segundo a Polícia Militar, a vítima apresentava um ferimento grave no lado direito da cabeça, hemorragia e perda significativa de sangue. O quadro exigiu ventilação mecânica.

Ex-padrasto é suspeito do crime

A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência e encontrou, na residência, uma enxada com marcas de sangue, além de gotas de sangue pelo chão e uma poça na varanda.

O ex-padrasto de Phâmella, apontado como principal suspeito, fugiu antes da chegada dos policiais. As equipes realizaram buscas na região, mas não conseguiram localizá-lo até o registro da ocorrência.

A Polícia Militar encaminhou o caso à Delegacia de Polícia de Itapemirim para investigação. Inicialmente registrado como tentativa de homicídio, o caso deverá ser reavaliado pelas autoridades após a confirmação da morte da vítima.