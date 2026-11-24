Uma investigação que permaneceu arquivada por falta de provas ganhou novos rumos seis anos após um homicídio na zona rural de Ibitirama, na região do Caparaó capixaba. A Polícia Civil identificou sete pessoas suspeitas de envolvimento na morte de Sebastião Rodrigues Moreira, de 55 anos, conhecido como “Sebastião Abóbora”.

Em julho de 2020, criminosos teriam espancado a vítima e provocado um incêndio em sua residência. Os exames periciais apontaram que o homem ainda estava vivo quando o fogo atingiu o imóvel. A carbonização causou a morte.

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Inicialmente, a investigação não reuniu elementos suficientes para identificar os autores. Entretanto, novas informações levaram a Polícia Civil a solicitar o desarquivamento do caso em março de 2026, com parecer favorável do Ministério Público do Espírito Santo (MPES).

Com a retomada das investigações, os policiais colheram novos depoimentos, confrontaram versões e reexaminaram provas testemunhais e periciais.

Possível ligação com o tráfico de drogas

Uma das principais descobertas da investigação aponta para uma possível relação entre o homicídio e um esquema de cultivo e comercialização de maconha que teria funcionado no município em 2018.

Segundo a Polícia Civil, a vítima teria assumido sozinha a responsabilidade criminal por uma plantação de entorpecentes, protegendo outros envolvidos.

Após deixar o sistema prisional, o homem teria passado a cobrar valores e compromissos anteriormente estabelecidos. Os investigadores acreditam que essas cobranças possam ter motivado o homicídio.

Entre os investigados estão um fazendeiro, um ex-vereador de Ibitirama e pessoas que mantinham vínculos profissionais com o produtor rural.

Sete pessoas foram denunciadas

Após concluir o inquérito, a Polícia Civil indiciou sete pessoas, com idades entre 35 e 59 anos.

Com base nas provas reunidas, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os investigados por homicídio qualificado, considerando motivo torpe, emprego de fogo e recurso que dificultou a defesa da vítima.

A Polícia Civil destacou que a colaboração de testemunhas e a persistência do trabalho investigativo foram fundamentais para o esclarecimento do caso.