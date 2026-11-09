Motociclista é arremessado a 30 metros após colisão com carro em Castelo

Um motociclista de 51 anos foi arremessado a aproximadamente 30 metros e caiu em um barranco após uma colisão com um carro na noite de domingo (8), na Rodovia Fued Nemer (ES-166), em Castelo, no Sul do Espírito Santo. A vítima sofreu ferimentos graves e precisou ser transferida para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu na localidade de Aracuí e envolveu um Fiat Mobi e uma Honda CG Titan 150. O motorista do automóvel, de 47 anos, foi detido depois que o teste do bafômetro apontou ingestão de bebida alcoólica.

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De acordo com as informações levantadas pelos policiais, o Fiat Mobi seguia em direção a Cachoeiro de Itapemirim quando teria invadido a contramão e atingido a motocicleta, que trafegava no sentido oposto.

Com a força do impacto, o motociclista foi lançado para fora da pista e caiu em um barranco às margens da rodovia. Equipes de socorro atenderam a vítima e a encaminharam inicialmente ao hospital de Castelo.

Devido à gravidade dos ferimentos, o homem precisou ser transferido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, onde receberia atendimento especializado. Não foram divulgadas novas informações sobre seu estado de saúde.

Durante o atendimento da ocorrência, algumas pessoas que estavam nas proximidades da ambulância ficaram exaltadas. Segundo a PM, foi necessário realizar uma escolta policial até o hospital para preservar a integridade física do motorista envolvido na colisão.

O caso foi registrado pela Polícia Militar. As informações disponíveis não detalham o resultado numérico do bafômetro nem os procedimentos adotados após a detenção do condutor.