Motorista fica preso às ferragens após carro bater em carreta na BR-262 em Domingos Martins

Uma colisão entre um carro de passeio e uma carreta deixou duas pessoas feridas na tarde deste sábado (14), na BR-262, na altura do km 90, na região de Pedra Azul, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. Uma das vítimas ficou presa às ferragens e precisou ser desencarcerada pelo Corpo de Bombeiros.

O acidente envolveu um Chevrolet Onix e uma carreta. O atendimento foi acionado às 14h33, após informações de que havia ocupantes presos no interior do automóvel. Segundo os bombeiros, as vítimas estavam conscientes quando as equipes chegaram ao local.

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Para retirar o motorista com segurança, os militares precisaram remover uma das portas do veículo. Antes do procedimento, foram realizados o gerenciamento dos riscos e a avaliação da cena para garantir a segurança da operação.

O condutor relatava dores nas costas e recebeu os primeiros atendimentos da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado para avaliação médica. A passageira, filha do motorista, também foi socorrida e levada ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. Ela apresentava dores na região abdominal.

A ocorrência contou ainda com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que assumiu a segurança e os procedimentos relacionados ao acidente na rodovia após a conclusão do resgate.

A atuação conjunta das equipes permitiu a retirada das vítimas e o controle dos riscos no local.