Mulher fica em estado gravíssimo após ser atingida por enxada pelo ex em Itapemirim

Uma mulher ficou em estado gravíssimo após ser atingida por golpes de enxada na manhã deste domingo, em Ilha do Gato, próximo à região da Lagoa Azul, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O suspeito do ataque é o ex-companheiro da vítima, que fugiu e ainda não havia sido localizado até o registro da ocorrência.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram uma enxada com marcas de sangue, além de gotas de sangue no chão e uma poça na varanda da residência.

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A mulher já havia sido socorrida por duas pessoas e levada ao Hospital Evangélico Litoral Sul. Conforme informações repassadas pela equipe médica à polícia, ela apresentava um ferimento no lado direito da cabeça, hemorragia e perda significativa de sangue. A paciente estava em estado crítico, precisou de ventilação mecânica e aguardava transferência para a Santa Casa de Misericórdia.

O ex-companheiro deixou o local antes da chegada da polícia. Equipes realizaram buscas na região, mas ele não foi encontrado. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Itapemirim.