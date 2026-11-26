Narcisa Tamborindeguy ganhou na loteria? Socialite fala sobre bilhete premiado e prejuízo
A história foi contada no programa Que História É Essa, Porchat?, exibido na terça-feira (24), e repercutiu nas redes sociais.
Narcisa Tamborindeguy revelou que ganhou 10 milhões de dólares canadenses (cerca de R$ 413 milhões na cotação atual) na loteria, mas não chegou a ficar com a fortuna. Segundo ela, o bilhete premiado foi encontrado por seu motorista, que resgatou o dinheiro sem avisá-la.
A história foi contada no programa Que História É Essa, Porchat?, exibido na terça-feira (24), e repercutiu nas redes sociais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O episódio aconteceu no fim da década de 1980, quando Narcisa morava em Ontário, no Canadá, com o então marido, o empresário Carlos Bier Gerdau Johannpeter. Na época, ela costumava comprar vários bilhetes de loteria e deixá-los guardados em casa para conferir os resultados depois.
Em uma dessas ocasiões, a socialite colocou os bilhetes no primeiro andar da residência e adiou a conferência. Dois dias depois, descobriu que havia sido premiada – mas o dinheiro já tinha sido retirado.
“Eu comprei muito bilhete na loteria canadense. Eu morava em uma casa de dois andares e coloquei todas as minhas loterias no primeiro andar e pensei: ‘Depois eu confiro’. Depois de dois dias, eu ganhei na loteria… Mas perdi tudo!”, relatou.
De acordo com Narcisa, o motorista encontrou o bilhete vencedor, pegou o carro dela e foi até Toronto receber o prêmio. “Ele pegou o bilhete premiado e foi, com meu carro, buscar o prêmio em Toronto sem eu saber. Ele roubou meu prêmio”, afirmou.
Romance entre funcionários e negociação
A história ganhou outro capítulo quando o ex-motorista voltou à casa da socialite. Segundo Narcisa, ele mantinha um relacionamento com a babá. “Ele voltou para casa porque tinha um caso com a babá. Todo mês ele também pegava dinheiro com ela e foi pagar o que devia”, contou.
Ao desconfiar do que havia acontecido, Narcisa pressionou o funcionário até que ele admitisse ter ficado com o prêmio. A socialite, porém, explicou que não tinha como comprovar a propriedade do bilhete, já que ele não estava identificado com seu nome.
Sem provas para apresentar à polícia, ela decidiu negociar diretamente com o motorista. O acordo resultou no pagamento de 100 mil dólares canadenses, valor equivalente a apenas 1% da quantia original. O carro também foi devolvido.
“Ele me deu 100 mil dólares canadenses para calar minha boca. Não adiantaria ir à polícia para denunciar, não tinha como provar que o bilhete era meu, não tinha meu nome… O carro, ele devolveu”, concluiu.
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