Obras na BR-101 alteram trânsito no Sul do ES; veja o trecho

Motoristas que trafegam pela BR-101, em Atílio Vivácqua, devem redobrar a atenção devido à realização de obras na rodovia.

De acordo com a concessionária Ecovias Capixaba, equipes trabalham na pista, na altura do quilômetro 421, onde o tráfego opera no sistema de pare e siga.

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A concessionária orienta os condutores a respeitarem a sinalização e seguirem as orientações das equipes que atuam no trecho.

Até o momento, a Ecovias não informou a previsão de conclusão dos trabalhos nem de liberação total do trânsito.