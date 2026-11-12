Obras na BR-101 alteram trânsito no Sul do ES; veja o trecho
Obras no km 421 da BR-101, em Atílio Vivácqua, exigem atenção dos motoristas devido à operação do sistema de pare e siga.
Motoristas que trafegam pela BR-101, em Atílio Vivácqua, devem redobrar a atenção devido à realização de obras na rodovia.
De acordo com a concessionária Ecovias Capixaba, equipes trabalham na pista, na altura do quilômetro 421, onde o tráfego opera no sistema de pare e siga.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A concessionária orienta os condutores a respeitarem a sinalização e seguirem as orientações das equipes que atuam no trecho.
Até o momento, a Ecovias não informou a previsão de conclusão dos trabalhos nem de liberação total do trânsito.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726