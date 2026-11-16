Padre de Guaçuí é encontrado morto em quarto durante viagem à Espanha

Uma viagem dedicada à espiritualidade terminou com a morte do padre jesuíta Kleber Barberino Chevi, de 60 anos, natural de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. O religioso foi encontrado sem vida neste domingo (15), no quarto onde estava hospedado em Manresa, na Espanha.

O sacerdote participava de uma imersão em espiritualidade inaciana, conforme informou a Arquidiocese de Fortaleza, no Ceará. Atualmente, ele exercia a função de pároco da Paróquia Cristo Rei, que assumiu em março de 2024.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Nascido e criado em Guaçuí, Kleber mantinha vínculos familiares com o município capixaba. Ele integrava a Companhia de Jesus, congregação religiosa ligada à tradição espiritual de Santo Inácio de Loyola.

A Companhia de Jesus confirmou a morte por meio de uma nota assinada pelo padre Davidson Braga Santos, sócio provincial da instituição. Segundo o comunicado, o sacerdote foi encontrado sem vida no quarto onde estava hospedado.

A causa da morte ainda não foi divulgada oficialmente. De acordo com o portal O Trunfo, fontes clericais apontaram a suspeita de infarto fulminante. No entanto, não há confirmação dessa hipótese.

Corpo do padre capixaba deverá ser trasladado ao Brasil

Após a confirmação da morte, a Companhia de Jesus iniciou a verificação dos procedimentos necessários para o traslado do corpo ao Brasil.

A Arquidiocese de Fortaleza informou que divulgará nos próximos dias os detalhes sobre a missa de exéquias e o sepultamento do religioso.

Até o momento, não há informações sobre a data de chegada do corpo ao país nem sobre o local onde ocorrerá o sepultamento.