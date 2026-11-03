Pais, atenção! Cachoeiro divulga datas das rematrículas na rede municipal
Rematrículas na rede municipal começam nesta quinta-feira (5) e seguem até 11 de novembro. Procedimento pode ser feito pela internet ou nas escolas.
Pais e responsáveis por estudantes da rede municipal de ensino de Cachoeiro de Itapemirim devem ficar atentos ao calendário escolar. A Prefeitura inicia nesta quinta-feira (5) o período de rematrículas para o ano letivo de 2027. O prazo termina no dia 11 de novembro, e o procedimento pode ser realizado pela internet ou diretamente nas escolas.
De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Seme), a renovação é destinada aos alunos que já estudam na rede municipal e desejam continuar na mesma unidade no próximo ano.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A solicitação poderá ser feita pelo Portal da Educação de Cachoeiro, pelo aplicativo disponibilizado pela secretaria ou presencialmente na escola em que o estudante está matriculado.
Quais documentos são necessários para a rematrícula?
Para confirmar a matrícula, os pais ou responsáveis legais deverão apresentar os seguintes documentos:
- Cópia do cartão de vacinação atualizado, acompanhado de declaração da unidade de saúde;
- Comprovante de residência atualizado (conta de energia elétrica);
- CPF do responsável legal;
- CPF do estudante.
A entrega da documentação nas escolas está prevista para dezembro de 2026 e janeiro de 2027.
A Secretaria de Educação informa ainda que a confirmação da rematrícula não garante a permanência do aluno no mesmo turno. A definição dos horários ocorrerá em dezembro.
Novas matrículas
Para crianças e adolescentes que ainda não fazem parte da rede municipal, as inscrições terão início em 30 de novembro, com períodos diferentes conforme a etapa de ensino.
No momento da inscrição, os responsáveis poderão indicar até três escolas de preferência, quando permitido pelo sistema.
A distribuição das vagas seguirá critérios como localização da residência, disponibilidade de vagas e prioridades estabelecidas na legislação.
Entre os estudantes com prioridade estão aqueles com deficiência, conforme os requisitos previstos na portaria, alunos com irmãos matriculados na escola pretendida e moradores da região atendida pela unidade.
O resultado das inscrições para novos alunos será divulgado em 21 de dezembro, no Portal da Educação.
Confira o calendário
|Etapa
|Período
|Rematrículas
|5 a 11 de novembro
|Encaminhamento para outras escolas
|12 a 18 de novembro
|Inscrição de alunos encaminhados
|19 a 23 de novembro
|Entrega dos documentos dos encaminhados
|24 a 27 de novembro
|Matrículas novas — maternal
|30 de novembro a 9 de dezembro
|Matrículas novas — pré-escola
|3 a 9 de dezembro
|Matrículas novas — 1º ao 9º ano
|10 a 18 de dezembro
|Resultado das matrículas novas
|21 de dezembro
Como acompanhar o resultado das matrículas?
Os responsáveis deverão consultar o resultado das inscrições no sistema eletrônico da Secretaria Municipal de Educação.
No caso dos estudantes que ficarem em lista de espera, a convocação será realizada por mensagem SMS, enviada ao número de telefone cadastrado durante a inscrição.
Por isso, a orientação é manter os dados de contato atualizados para não perder possíveis chamadas.
As regras completas do processo estão previstas na Portaria nº 2.390/2026, publicada na edição nº 7.711 do Diário Oficial do Município.
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