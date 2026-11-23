Representantes do Sicredi participaram de uma audiência geral com o Papa Leão XIV, no Vaticano. A visita integrou a programação de encerramento das duas primeiras turmas do Programa de Formação de Liderança Corporativa (PFLC).

Durante o encontro, executivos da instituição conversaram com o pontífice e destacaram um importante capítulo da história do cooperativismo de crédito no Brasil.

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Na ocasião, os representantes entregaram um quadro com a imagem do padre fundador e o livro “Padre Theodor Amstad: o homem que ensinou o Brasil a cooperar”, de Marcio Port. A obra relata a trajetória e a contribuição de Amstad para o cooperativismo.

Quem foi Theodor Amstad e qual sua importância para o Sicredi?

Em 1902, Theodor Amstad, Patrono do Cooperativismo brasileiro, fundou a primeira cooperativa de crédito do Brasil, em Nova Petrópolis (RS). Essa iniciativa deu origem ao Sicredi.

Na época, a proposta reuniu moradores em torno de uma solução coletiva. Assim, a comunidade buscou ampliar o acesso ao crédito e fortalecer a cooperação entre seus integrantes.

Sicredi prepara celebração dos 125 anos em 2027

Em 2027, o Sicredi celebra os 125 anos dessa trajetória. Por isso, a visita ao Vaticano também representou uma oportunidade de valorizar a história da primeira cooperativa de crédito do Brasil.

Além disso, o encerramento do programa de formação permitiu que as lideranças refletissem sobre os valores que orientam a atuação da instituição atualmente.

Entre esses princípios estão a cooperação, o respeito às diferenças e o compromisso com o desenvolvimento das comunidades.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua.

Além disso, possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 10,5 milhões de associados. Eles exercem o papel de donos do negócio.

Atualmente, o Sicredi mantém presença física em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Dessa forma, disponibiliza uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.