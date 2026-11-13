Pele Morena e Odair de Paula agitam a Fecap Alegre nesta sexta (13); entrada é gratuita
O público poderá acompanhar as apresentações de Pele Morena, às 19h, e Odair de Paula, às 21h.
A Fecap Alegre 2026 continua nesta sexta-feira (13) com dois shows gratuitos no Parque de Exposições de Alegre, no Sul do Espírito Santo. O público poderá acompanhar as apresentações de Pele Morena, às 19h, e Odair de Paula, às 21h. A programação também reúne gastronomia, atrações culturais e oportunidades de negócios.
A Feira Capixaba de Negócios começou na quinta-feira (12) e segue até sábado (14). Ao todo, o evento oferece seis apresentações musicais, além de espaços voltados à exposição de produtos e serviços.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Nesta sexta, Pele Morena abre a programação musical às 19h. Em seguida, Odair de Paula sobe ao palco, às 21h, para encerrar a segunda noite da feira.
Além dos shows, os visitantes encontram uma praça de alimentação com opções da gastronomia regional e cafés especiais. A estrutura também recebe empreendedores que apresentam produtos e serviços ao público.
Fecap Alegre terá karaokê e mais shows no sábado
No sábado (14), a programação musical continua com Polifonia, às 20h, e Samba MLK, às 21h. O último dia também terá a primeira edição do Karaokê do AQUINOTICIAS.COM, marcada para as 19h.
A competição reunirá dez candidatos que passaram por uma etapa de seleção. Agora, eles terão a oportunidade de mostrar seus talentos no palco, diante do público que acompanha a feira.
A Fecap Alegre busca fortalecer o comércio local e incentivar o empreendedorismo. Durante os três dias, o evento combina entretenimento, gastronomia e exposição de produtos e serviços, com entrada gratuita.
Confira a programação
Sexta-feira (13 de novembro)
– 19h: Pele Morena
– 21h: Odair de Paula
Sábado (14 de novembro)
– 19h: Karaokê do AQUINOTICIAS.COM
– 20h: Polifonia
– 21h: Samba MLK
Serviço
Evento: Feira Capixaba de Negócios (Fecap Alegre 2026)
- Data: 12 a 14 de novembro de 2026
- Local: Parque de Exposições de Alegre, Sul do Espírito Santo
- Entrada: Gratuita
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