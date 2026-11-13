Pele Morena e Odair de Paula agitam a Fecap Alegre nesta sexta (13); entrada é gratuita

A Fecap Alegre 2026 continua nesta sexta-feira (13) com dois shows gratuitos no Parque de Exposições de Alegre, no Sul do Espírito Santo. O público poderá acompanhar as apresentações de Pele Morena, às 19h, e Odair de Paula, às 21h. A programação também reúne gastronomia, atrações culturais e oportunidades de negócios.

A Feira Capixaba de Negócios começou na quinta-feira (12) e segue até sábado (14). Ao todo, o evento oferece seis apresentações musicais, além de espaços voltados à exposição de produtos e serviços.

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Nesta sexta, Pele Morena abre a programação musical às 19h. Em seguida, Odair de Paula sobe ao palco, às 21h, para encerrar a segunda noite da feira.

Além dos shows, os visitantes encontram uma praça de alimentação com opções da gastronomia regional e cafés especiais. A estrutura também recebe empreendedores que apresentam produtos e serviços ao público.

Fecap Alegre terá karaokê e mais shows no sábado

No sábado (14), a programação musical continua com Polifonia, às 20h, e Samba MLK, às 21h. O último dia também terá a primeira edição do Karaokê do AQUINOTICIAS.COM, marcada para as 19h.

A competição reunirá dez candidatos que passaram por uma etapa de seleção. Agora, eles terão a oportunidade de mostrar seus talentos no palco, diante do público que acompanha a feira.

A Fecap Alegre busca fortalecer o comércio local e incentivar o empreendedorismo. Durante os três dias, o evento combina entretenimento, gastronomia e exposição de produtos e serviços, com entrada gratuita.

Confira a programação

Sexta-feira (13 de novembro)

– 19h: Pele Morena

– 21h: Odair de Paula

Sábado (14 de novembro)

– 19h: Karaokê do AQUINOTICIAS.COM

– 20h: Polifonia

– 21h: Samba MLK

Serviço

Evento: Feira Capixaba de Negócios (Fecap Alegre 2026)