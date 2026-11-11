Pele Morena, Samba MLK e outras atrações movimentam Alegre a partir desta quinta-feira
Programação acontece de 12 a 14 de novembro, no Parque de Exposições de Alegre, com atrações musicais, Feira Capixaba de Negócios e gastronomia regional.
O Liquida Alegre 2026 começa nesta quinta-feira (12), com três dias de shows gratuitos, gastronomia, atrações culturais e oportunidades de negócios. O evento acontece até sábado (14), no Parque de Exposições de Alegre, no Sul do Espírito Santo, e recebe a Feira Capixaba de Negócios (FECAP).
Com o tema “A cidade inteira em promoção”, a iniciativa reúne expositores, comerciantes e empreendedores, além de oferecer ao público uma praça de alimentação com gastronomia regional e cafés especiais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A programação musical começa nesta quinta-feira (12), com shows de Leones, às 19h, e Picnic Dogs, às 21h. Na sexta-feira (13), o público poderá acompanhar as apresentações de Pele Morena, às 19h, e Odair de Paula, às 21h.
No sábado (14), último dia do evento, as atrações serão Polifonia, às 20h, e Samba MLK, às 21h.
Confira a programação musical
Quinta-feira (12)
- 19h — Leones
- 21h — Picnic Dogs
Sexta-feira (13)
- 19h — Pele Morena
- 21h — Odair de Paula
Sábado (14)
- 20h — Polifonia
- 21h — Samba MLK
Além das apresentações musicais, a Feira Capixaba de Negócios oferecerá espaço para exposição de produtos e serviços, fortalecendo o comércio local e incentivando o empreendedorismo.
Serviços
- Data: 12 a 14 de novembro de 2026
- Local: Parque de Exposições de Alegre
- Entrada gratuita
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