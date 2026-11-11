Cidades

Pele Morena, Samba MLK e outras atrações movimentam Alegre a partir desta quinta-feira

Programação acontece de 12 a 14 de novembro, no Parque de Exposições de Alegre, com atrações musicais, Feira Capixaba de Negócios e gastronomia regional.

pele morena festa do atum
Foto: Rede Social

O Liquida Alegre 2026 começa nesta quinta-feira (12), com três dias de shows gratuitos, gastronomia, atrações culturais e oportunidades de negócios. O evento acontece até sábado (14), no Parque de Exposições de Alegre, no Sul do Espírito Santo, e recebe a Feira Capixaba de Negócios (FECAP).

Com o tema “A cidade inteira em promoção”, a iniciativa reúne expositores, comerciantes e empreendedores, além de oferecer ao público uma praça de alimentação com gastronomia regional e cafés especiais.

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A programação musical começa nesta quinta-feira (12), com shows de Leones, às 19h, e Picnic Dogs, às 21h. Na sexta-feira (13), o público poderá acompanhar as apresentações de Pele Morena, às 19h, e Odair de Paula, às 21h.

No sábado (14), último dia do evento, as atrações serão Polifonia, às 20h, e Samba MLK, às 21h.

Confira a programação musical

Quinta-feira (12)

  • 19h — Leones
  • 21h — Picnic Dogs

Sexta-feira (13)

  • 19h — Pele Morena
  • 21h — Odair de Paula

Sábado (14)

  • 20h — Polifonia
  • 21h — Samba MLK

Além das apresentações musicais, a Feira Capixaba de Negócios oferecerá espaço para exposição de produtos e serviços, fortalecendo o comércio local e incentivando o empreendedorismo.

Serviços

  • Data: 12 a 14 de novembro de 2026
  • Local: Parque de Exposições de Alegre
  • Entrada gratuita

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

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