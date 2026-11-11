Pele Morena, Samba MLK e outras atrações movimentam Alegre a partir desta quinta-feira

O Liquida Alegre 2026 começa nesta quinta-feira (12), com três dias de shows gratuitos, gastronomia, atrações culturais e oportunidades de negócios. O evento acontece até sábado (14), no Parque de Exposições de Alegre, no Sul do Espírito Santo, e recebe a Feira Capixaba de Negócios (FECAP).

Com o tema “A cidade inteira em promoção”, a iniciativa reúne expositores, comerciantes e empreendedores, além de oferecer ao público uma praça de alimentação com gastronomia regional e cafés especiais.

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A programação musical começa nesta quinta-feira (12), com shows de Leones, às 19h, e Picnic Dogs, às 21h. Na sexta-feira (13), o público poderá acompanhar as apresentações de Pele Morena, às 19h, e Odair de Paula, às 21h.

No sábado (14), último dia do evento, as atrações serão Polifonia, às 20h, e Samba MLK, às 21h.

Confira a programação musical

Quinta-feira (12)

19h — Leones

21h — Picnic Dogs

Sexta-feira (13)

19h — Pele Morena

21h — Odair de Paula

Sábado (14)

20h — Polifonia

21h — Samba MLK

Além das apresentações musicais, a Feira Capixaba de Negócios oferecerá espaço para exposição de produtos e serviços, fortalecendo o comércio local e incentivando o empreendedorismo.

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