Pelo 4º ano consecutivo, Alegre recebe reconhecimento por transparência pública
Município recebeu o Selo Diamante pelo quarto ano consecutivo e manteve 100% de conformidade nos critérios avaliados em 2025 e 2026.
Pelo segundo ano consecutivo, Alegre, no Sul do Espírito Santo, atingiu 100% de conformidade nos critérios de transparência e governança pública. O resultado garantiu ao município, em 2026, a conquista do Selo Diamante de Qualidade em Transparência e Governança Pública pelo quarto ano seguido.
O reconhecimento é concedido pelo Espírito Santo em Ação, movimento empresarial capixaba, apartidário e sem fins lucrativos, com apoio da Transparência Capixaba.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Nas avaliações realizadas em 2025 e 2026, Alegre alcançou o percentual máximo em todos os itens analisados. Com isso, manteve o desempenho registrado na edição anterior.
Segundo a administração municipal, o resultado está relacionado ao trabalho contínuo de organização, atualização e disponibilização de informações públicas. A iniciativa busca facilitar o acesso dos moradores aos dados da gestão e permitir o acompanhamento da aplicação dos recursos municipais.
Trabalho integrado entre secretarias
Em Alegre, as atividades de transparência e governança são desenvolvidas pela Secretaria Executiva de Controle e Transparência (SECONT) e pela Subsecretaria de Comunicação Social (SUBCOS).
O trabalho também envolve as demais secretarias, órgãos e unidades municipais, responsáveis por contribuir com a atualização e a qualidade das informações disponibilizadas à população.
A Prefeitura de Alegre destacou a participação dos servidores e das equipes envolvidas no processo. A administração também ressaltou a importância da população no acompanhamento das ações municipais e no exercício do controle social.
Além da conquista do selo, a gestão municipal reforçou que a transparência pública exige atualização permanente das informações e acesso contínuo aos dados de interesse coletivo.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726