Pelo segundo ano consecutivo, Alegre, no Sul do Espírito Santo, atingiu 100% de conformidade nos critérios de transparência e governança pública. O resultado garantiu ao município, em 2026, a conquista do Selo Diamante de Qualidade em Transparência e Governança Pública pelo quarto ano seguido.

O reconhecimento é concedido pelo Espírito Santo em Ação, movimento empresarial capixaba, apartidário e sem fins lucrativos, com apoio da Transparência Capixaba.

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Nas avaliações realizadas em 2025 e 2026, Alegre alcançou o percentual máximo em todos os itens analisados. Com isso, manteve o desempenho registrado na edição anterior.

Segundo a administração municipal, o resultado está relacionado ao trabalho contínuo de organização, atualização e disponibilização de informações públicas. A iniciativa busca facilitar o acesso dos moradores aos dados da gestão e permitir o acompanhamento da aplicação dos recursos municipais.

Trabalho integrado entre secretarias

Em Alegre, as atividades de transparência e governança são desenvolvidas pela Secretaria Executiva de Controle e Transparência (SECONT) e pela Subsecretaria de Comunicação Social (SUBCOS).

O trabalho também envolve as demais secretarias, órgãos e unidades municipais, responsáveis por contribuir com a atualização e a qualidade das informações disponibilizadas à população.

A Prefeitura de Alegre destacou a participação dos servidores e das equipes envolvidas no processo. A administração também ressaltou a importância da população no acompanhamento das ações municipais e no exercício do controle social.

Além da conquista do selo, a gestão municipal reforçou que a transparência pública exige atualização permanente das informações e acesso contínuo aos dados de interesse coletivo.