Uma perseguição policial terminou em uma colisão entre uma viatura da Polícia Militar e um Chevrolet Onix na tarde desta segunda-feira (23), no bairro Ipê, em Ibatiba, no Espírito Santo.

O acidente ocorreu durante uma ação policial na região. Até o momento, não há informações confirmadas sobre o que motivou a perseguição nem sobre as circunstâncias da batida.

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Também não há confirmação de pessoas feridas ou de atendimentos médicos relacionados à ocorrência.

A reportagem do aquinoticias.com entrou em contato com a Polícia Militar para obter mais informações sobre o caso e aguarda retorno. A matéria será atualizada assim que novos detalhes forem confirmados.