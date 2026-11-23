Perseguição policial termina em batida entre viatura e carro em Ibatiba
Acidente envolveu uma viatura policial e um Chevrolet Onix na tarde desta segunda-feira (23), no bairro Ipê, em Ibatiba.
Uma perseguição policial terminou em uma colisão entre uma viatura da Polícia Militar e um Chevrolet Onix na tarde desta segunda-feira (23), no bairro Ipê, em Ibatiba, no Espírito Santo.
O acidente ocorreu durante uma ação policial na região. Até o momento, não há informações confirmadas sobre o que motivou a perseguição nem sobre as circunstâncias da batida.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Também não há confirmação de pessoas feridas ou de atendimentos médicos relacionados à ocorrência.
A reportagem do aquinoticias.com entrou em contato com a Polícia Militar para obter mais informações sobre o caso e aguarda retorno. A matéria será atualizada assim que novos detalhes forem confirmados.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726