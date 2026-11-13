PM apreende mais de 3,5 kg de maconha, arma e R$ 8 mil em Cachoeiro

Uma operação da Polícia Militar terminou com a apreensão de mais de R$ 8 mil em dinheiro, drogas, arma de fogo e munições em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A ação ocorreu na quinta-feira (12) e mobilizou quatro equipes da Força Tática do 9º Batalhão.

Os militares realizaram diligências após um trabalho de inteligência. Durante a operação, as equipes localizaram 3,57 quilos de maconha e 245 gramas de cocaína, incluindo 30 pinos da droga.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Além dos entorpecentes, os policiais apreenderam 95 gramas de uma substância identificada no registro da ocorrência como PAC. As equipes também encontraram um revólver calibre .38 e 36 munições.

Outro destaque da operação foi a apreensão de R$ 8.224 em espécie. Os militares recolheram ainda duas balanças de precisão, materiais utilizados para embalar drogas e um aparelho celular.

Durante as diligências, a Polícia Militar também apreendeu um veículo Volkswagen T-Cross.

Um homem foi conduzido à autoridade policial para os procedimentos legais. A corporação não informou detalhes sobre a situação do envolvido após o encaminhamento.

A operação reuniu quatro equipes da Força Tática do 9º BPM e faz parte das ações de enfrentamento ao tráfico de drogas e à criminalidade em Cachoeiro de Itapemirim.