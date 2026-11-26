Uma ação da Polícia Militar terminou com a apreensão de mais de 700 porções de drogas, nesta quarta-feira (25), no Morro do Sal, em Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo. Segundo a corporação, esta foi a maior apreensão de entorpecentes no município neste ano.

Durante patrulhamento pela Rua Antônio José Coelho, militares do 2º Pelotão da 20ª Companhia Independente avistaram um homem entrando em um local conhecido pela movimentação do tráfico de drogas.

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Na ação, os militares apreenderam 575 pinos e 123 papelotes de cocaína, 24 pedras grandes de material análogo ao crack e uma bucha de substância semelhante à maconha.

A equipe também apreendeu R$ 112 em espécie e um aparelho celular. Até o registro da ocorrência, a polícia não havia localizado o suspeito. Denúncias que ajudem o trabalho da Polícia Militar podem ser feitas por meio do 181. Não é preciso se identificar.