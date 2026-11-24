PM encontra 572 pinos de cocaína e R$ 20 mil escondido em casa no ES
Denúncia anônima leva PM a apreender duas pistolas, 572 pinos de cocaína e R$ 20.400 em uma residência em Cariacica. Um homem acabou preso.
Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a apreender duas pistolas, 572 pinos de cocaína e R$ 20.400 em dinheiro na noite dessa segunda-feira (23), no bairro Flexal II, em Cariacica. Durante a ação, os militares prenderam um homem de 50 anos.
Equipes da Companhia Independente de Operações Especiais e Combate ao Crime Organizado (CIOE) receberam informações de que traficantes utilizavam uma residência para armazenar armas e entorpecentes.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Ao chegarem ao endereço, os policiais fizeram contato com o proprietário do imóvel, que autorizou a entrada das equipes.
Durante as buscas, os militares encontraram duas pistolas calibre 9mm com numeração suprimida, quatro carregadores, 60 munições de diferentes calibres e 572 pinos de cocaína dentro de uma caixa de papelão.
Além disso, os policiais localizaram uma balança de precisão, materiais para embalar drogas e R$ 20.400 em espécie. O dinheiro estava dentro de uma sacola sob a pia da cozinha.
Suspeito alegou ameaças
Ao ser questionado, o homem afirmou que traficantes da região o obrigaram a guardar os materiais no imóvel. Segundo o relato dele, os criminosos ameaçaram matar o suspeito e seus familiares.
Os militares encaminharam o homem e todo o material apreendido à 4ª Delegacia Regional de Cariacica. A Polícia Civil autuou o suspeito em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
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