PM encontra quase 2 kg de drogas em casa de Cachoeiro

Uma denúncia sobre o armazenamento de drogas em uma residência levou a Polícia Militar a apreender aproximadamente 1,98 quilo de entorpecentes em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A ocorrência foi registrada na tarde de segunda-feira (2) e terminou com três pessoas conduzidas à autoridade policial.

A ação foi realizada por equipes da Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar (9º BPM), que receberam informações sobre um suspeito de guardar drogas em um imóvel no município.

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De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento tático quando tiveram conhecimento da possível atividade criminosa. A partir das informações, os militares iniciaram o monitoramento e acompanharam um veículo.

Após a abordagem, novas diligências foram realizadas e resultaram na localização de diferentes tipos de entorpecentes, entre eles crack, cocaína, maconha e skunk.

Dinheiro, munições e celulares também foram apreendidos

Além dos quase dois quilos de drogas, os policiais encontraram R$ 612 em dinheiro, 12 dispositivos eletrônicos conhecidos como vapes, quatro aparelhos celulares e duas balanças de precisão.

Durante a ocorrência, também foram apreendidas duas munições de calibre 5,56 mm.

Ao todo, três pessoas foram conduzidas à autoridade policial para os procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Militar não informou, no relato divulgado, se houve autuação em flagrante ou qual seria a participação de cada um dos envolvidos.

A apreensão faz parte das ações de patrulhamento e combate ao tráfico de drogas realizadas pela Força Tática do 9º BPM em Cachoeiro de Itapemirim.