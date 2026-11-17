Três armas longas que poderiam ser utilizadas em novos episódios de violência foram retiradas de circulação pela Polícia Militar em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A apreensão ocorreu nesta segunda-feira (16) e também resultou na localização de 179 munições e mais de meio quilo de cocaína.

Equipes da Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar (9º BPM) realizaram a operação após levantarem informações sobre a possível utilização dos armamentos em represálias relacionadas a uma tentativa de homicídio registrada no município.

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Durante a ação, os militares apreenderam três armas longas semindustriais, 179 munições de diferentes calibres e sete carregadores alongados.

Além do armamento, os policiais encontraram 549 papelotes de cocaína, que totalizaram 680 gramas da droga. As equipes também recolheram R$ 172 em dinheiro.

Três pessoas foram levadas à delegacia

A operação terminou com três pessoas conduzidas à delegacia. A Polícia Militar não informou qual seria a participação de cada uma delas no caso.

Segundo as informações levantadas pelas equipes, as armas poderiam ser utilizadas em possíveis represálias após uma tentativa de homicídio ocorrida anteriormente em Cachoeiro.

A Polícia Militar destacou o caráter preventivo da operação, que retirou armas, munições e entorpecentes de circulação.

A apreensão integra as ações de combate à criminalidade realizadas pela Força Tática do 9º BPM no município.