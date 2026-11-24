Uma megaoperação contra o crime organizado mobiliza aproximadamente 120 policiais civis e militares em oito municípios do Espírito Santo na manhã desta terça-feira (24). Batizada de Muralha Noroeste, a ação conta com 30 viaturas e tem como alvo integrantes de organizações criminosas e investigados por crimes violentos.

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) pretende cumprir 31 ordens judiciais, sendo 22 mandados de busca e apreensão domiciliar e nove mandados de prisão.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

As equipes policiais atuam principalmente nos municípios de Nova Venécia, Barra de São Francisco, Montanha, Pinheiros, São Gabriel da Palha, Colatina, Alto Rio Novo e Águia Branca.

A Superintendência de Polícia Regional Noroeste (SPRNO) coordena a operação, que busca combater organizações criminosas e intensificar a repressão aos crimes violentos, especialmente na área de atuação da 17ª Delegacia Regional, com sede em Nova Venécia.

A megaoperação também conta com a participação do delegado-geral da PCES e o apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) e da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).

A Operação Muralha Noroeste segue em andamento. A Polícia Civil divulgará novas informações sobre a ação ao longo do dia.