Polícia descobre apartamentos usados para o tráfico e prende dois em Itapemirim

Uma tentativa de se livrar de uma bolsa com drogas pela janela de um apartamento chamou a atenção durante uma operação policial em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A ação ocorreu na quinta-feira (12), no bairro Itaoca, e terminou com dois homens presos, de 23 e 43 anos, e um adolescente de 17 anos apreendido.

Segundo a Polícia Civil, um dos suspeitos tentou jogar a bolsa pela janela ao perceber a chegada das equipes. Entretanto, policiais militares posicionados do lado de fora do edifício interceptaram o material.

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A operação reuniu agentes da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim e equipes da Força Tática da Polícia Militar. O objetivo era cumprir um mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Criminal de Guarapari.

Apartamentos eram usados para preparar e armazenar drogas

Durante as buscas, os policiais identificaram dois apartamentos que, conforme as investigações, serviam de apoio às atividades do tráfico de drogas.

Em um dos imóveis, os suspeitos supostamente fracionavam e preparavam os entorpecentes para a comercialização. O outro apartamento seria utilizado para armazenar as drogas e manter registros das vendas.

As equipes apreenderam 78 pinos de cocaína, que somavam mais de 100 gramas, além de duas balanças de precisão e materiais utilizados para embalar entorpecentes.

Os policiais também recolheram uma máquina de cartão, aparelhos celulares e um caderno com anotações relacionadas à movimentação do tráfico.

Dois homens foram presos e adolescente apreendido

Após as buscas, os agentes encaminharam os dois homens e o adolescente à Delegacia Regional de Itapemirim.

Todo o material apreendido também seguiu para a unidade policial, onde a equipe adotou os procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Civil investiga a utilização dos imóveis nas atividades de comercialização e armazenamento de entorpecentes.