Segurança

Polícia encontra em Guarapari homem procurado por tentativa de homicídio em Minas

Suspeito de tentativa de homicídio em Minas Gerais é preso em Guarapari. Homem de 30 anos foi localizado após ação conjunta das polícias civis.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

Um homem de 30 anos, investigado por uma tentativa de homicídio em Minas Gerais, foi localizado e preso enquanto estava escondido em Guarapari, no Espírito Santo.

A prisão aconteceu na última quarta-feira (28), após a polícia mineira descobrir o paradeiro do suspeito e repassar as informações às autoridades capixabas.

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O investigado era procurado pela Justiça por um crime ocorrido em Caratinga, município de Minas Gerais. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva.

De acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), a Delegacia de Homicídios de Caratinga identificou um possível endereço onde o homem estaria escondido, no bairro Meaípe, em Guarapari.

Com as informações, policiais da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari foram até o local indicado e encontraram o suspeito.

Suspeito foi encaminhado ao sistema prisional

Durante a abordagem, os agentes informaram ao homem sobre a existência do mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

Ele foi conduzido à unidade policial para a realização dos procedimentos legais. Segundo a Polícia Civil, nenhum material ilícito foi encontrado durante a ação.

Após os procedimentos, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A operação contou com a atuação integrada das polícias civis do Espírito Santo e de Minas Gerais.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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