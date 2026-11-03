Polícia encontra em Guarapari homem procurado por tentativa de homicídio em Minas
Suspeito de tentativa de homicídio em Minas Gerais é preso em Guarapari. Homem de 30 anos foi localizado após ação conjunta das polícias civis.
Um homem de 30 anos, investigado por uma tentativa de homicídio em Minas Gerais, foi localizado e preso enquanto estava escondido em Guarapari, no Espírito Santo.
A prisão aconteceu na última quarta-feira (28), após a polícia mineira descobrir o paradeiro do suspeito e repassar as informações às autoridades capixabas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O investigado era procurado pela Justiça por um crime ocorrido em Caratinga, município de Minas Gerais. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva.
De acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), a Delegacia de Homicídios de Caratinga identificou um possível endereço onde o homem estaria escondido, no bairro Meaípe, em Guarapari.
Com as informações, policiais da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari foram até o local indicado e encontraram o suspeito.
Suspeito foi encaminhado ao sistema prisional
Durante a abordagem, os agentes informaram ao homem sobre a existência do mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.
Ele foi conduzido à unidade policial para a realização dos procedimentos legais. Segundo a Polícia Civil, nenhum material ilícito foi encontrado durante a ação.
Após os procedimentos, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
A operação contou com a atuação integrada das polícias civis do Espírito Santo e de Minas Gerais.
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