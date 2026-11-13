Polícia encontra fotos de DVD, jogador capixaba do Vasco, segurando armas

Fotos do atacante capixaba David Corrêa, conhecido como DVD, segurando uma pistola e uma submetralhadora passaram a integrar uma investigação da Polícia Civil do Espírito Santo. O jogador do Vasco é um dos alvos da Operação A Tropa, que apura possíveis ligações de atletas e empresários com uma organização criminosa suspeita de tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro.

Os investigadores encontraram as imagens no celular do jogador, apreendido durante a operação realizada em agosto. Além das fotografias, o aparelho continha mensagens com referências a crimes relacionados ao tráfico de drogas.

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Polícia investiga possível financiamento do tráfico

Uma das principais suspeitas investigadas pela Polícia Civil envolve a possibilidade de David ter contribuído financeiramente para atividades do tráfico de drogas no município da Serra, na Grande Vitória.

A investigação também apura possíveis conexões entre os envolvidos e a facção criminosa Comando Vermelho (CV).

No dia 29 de outubro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro intimou o atacante a apresentar seu passaporte e tomar conhecimento das medidas cautelares determinadas pela Justiça capixaba.

Entre as restrições estão a proibição de deixar o Brasil, a impossibilidade de manter contato com outros investigados e testemunhas e a obrigação de comparecer periodicamente à Justiça. Metrópoles+1

Mensagens com suspeito de tráfico chamaram atenção da polícia

Em setembro, a Polícia Civil divulgou conversas entre David e Édson Vander da Silva Júnior, de 32 anos, que atuava como empresário do jogador.

Segundo as investigações, Édson também teria assumido o controle do tráfico de drogas em Serra Dourada III, na Serra.

A polícia chegou até ele durante a apuração de dois crimes registrados em março de 2024. O primeiro foi um homicídio ocorrido no dia 6, em meio a uma disputa relacionada ao tráfico de drogas. O segundo envolveu uma tentativa de homicídio no dia 15.

Após a prisão de Édson, os investigadores analisaram seu celular e encontraram mensagens trocadas com o atacante do Vasco.

Em uma das conversas, o empresário teria informado ao jogador detalhes sobre uma vítima de tentativa de homicídio, incluindo seu estado de saúde. Conforme a Polícia Civil, David teria respondido que a pessoa merecia ter sido baleada.

Em outro diálogo, Édson teria enviado a fotografia de uma pistola, recebendo uma resposta do jogador com referência ao uso da arma contra alguém. As mensagens foram apresentadas pela polícia como elementos da investigação. Ge+1

Empresário foi preso em imóvel do jogador

Outro ponto investigado envolve a relação financeira entre o atleta e Édson. De acordo com o delegado Rodrigo Sandi Mori, o empresário administrava a carreira e as finanças de David.

Édson foi preso em um apartamento pertencente ao jogador, localizado em Itaparica, Vila Velha.

A Polícia Civil busca esclarecer se essa relação também envolvia recursos destinados ao financiamento de atividades criminosas.

Atacante negou envolvimento com o tráfico

Em depoimento prestado à Polícia Civil em setembro, David confirmou que conhecia pessoas ligadas à investigação no Espírito Santo.

Entretanto, o atacante negou qualquer participação em crimes relacionados ao tráfico de drogas e armas. Ele também afirmou que desconhecia as possíveis atividades criminosas atribuídas aos investigados.

Além de David, a Operação A Tropa também teve como alvo o jogador capixaba Hayner Willian Monjardim Cordeiro, do Vila Nova-GO. Ge+1

As investigações continuam para esclarecer a possível participação dos envolvidos na organização criminosa. As suspeitas contra o atacante ainda dependem de apuração e não representam comprovação de culpa.