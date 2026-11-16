Polícia encontra rifle escondido atrás de guarda-roupas e prende homem em Presidente Kennedy

Um rifle escondido atrás de um guarda-roupas levou à prisão em flagrante de um homem na tarde desta segunda-feira (16), em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. Durante a operação, policiais civis e agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) também encontraram 15 munições dentro de uma gaveta do mesmo móvel.

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) realizou a ação com apoio da GCM, durante o cumprimento de um mandado judicial de busca e apreensão na zona rural do município.

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A Justiça expediu a ordem no âmbito de uma investigação sobre posse ilegal de arma de fogo.

Rifle estava escondido no quarto

Durante as buscas na residência, os agentes localizaram um rifle adaptado para calibre .22 atrás de um guarda-roupas no quarto do investigado.

Ao verificar o interior do móvel, as equipes também encontraram 15 munições de calibre .22, da marca CBC, guardadas em uma gaveta.

Diante da descoberta, os policiais prenderam o homem em flagrante e o encaminharam à Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy.

Homem foi autuado por posse irregular de arma

Na delegacia, a Polícia Civil autuou o homem pelo crime de posse irregular de arma de fogo, previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, conhecida como Estatuto do Desarmamento.

Os agentes apreenderam o rifle e as munições durante a operação.

O material seguirá para exame pericial, que deverá verificar as características da arma e sua capacidade de efetuar disparos.

Operação reuniu Polícia Civil e Guarda Municipal

O delegado Daniel de Araujo Santos, titular da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy, coordenou a operação.

A ação contou com a participação integrada da Polícia Civil e da Guarda Civil Municipal.

Segundo as informações policiais, o trabalho conjunto faz parte das iniciativas de combate à criminalidade e à circulação irregular de armas de fogo no município.