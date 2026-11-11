Polícia investiga suspeita de tráfico ligado a açougue em Iúna

Um empresário do ramo de açougue está foragido após se tornar alvo de uma investigação da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas em Iúna, na região do Caparaó capixaba. Na manhã desta quarta-feira (11), policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em imóveis ligados ao investigado.

A operação foi realizada pelas delegacias de Ibitirama e Iúna. Segundo a Polícia Civil, a investigação identificou indícios de que um estabelecimento comercial poderia estar sendo utilizado para guardar e esconder entorpecentes.

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Com base nas informações reunidas, a Justiça decretou a prisão preventiva do empresário e autorizou buscas em endereços vinculados a ele.

Durante a operação, os policiais estiveram em uma residência e em um estabelecimento comercial na comunidade de Santíssima Trindade, zona rural de Iúna.

O investigado, no entanto, não foi encontrado. As equipes continuam realizando diligências para localizar o empresário e cumprir o mandado de prisão.

Investigação aponta possível uso de comércio para tráfico de drogas

De acordo com o delegado Jorge William Cabral, titular da Delegacia de Polícia de Ibitirama, as investigações identificaram indícios de negociações frequentes envolvendo substâncias entorpecentes.

Entre os elementos apurados estão informações sobre quantidades de drogas, valores, pagamentos, disponibilidade e retirada de substâncias, além de possíveis atividades de pesagem e fracionamento dos materiais.

A Polícia Civil investiga se o estabelecimento comercial era utilizado como estrutura de apoio às atividades criminosas.

A operação faz parte de uma investigação que apura os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Polícia Civil busca empresário investigado em Iúna

As diligências continuam para localizar o investigado e aprofundar a apuração sobre o possível funcionamento do esquema.

A Polícia Civil também solicita a colaboração da população. Informações que possam ajudar na localização do empresário podem ser repassadas anonimamente pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato dos denunciantes é garantido.