Precisa de farmácia no domingo? Veja as 6 unidades de plantão em Cachoeiro
Estabelecimentos em diferentes bairros de Cachoeiro de Itapemirim integram a escala de plantão deste domingo (15). Confira endereços e telefones.
Quem precisar comprar medicamentos neste domingo (15) terá seis farmácias de plantão em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Os estabelecimentos estão distribuídos por diferentes regiões da cidade, facilitando o acesso da população aos serviços farmacêuticos durante o feriado da Proclamação da República.
A escala de plantão contempla farmácias nos bairros Guandu, Centro, Alto Novo Parque, Monte Cristo, Coramara e Boa Vista.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Os moradores podem consultar os endereços e telefones antes de sair de casa. A medida ajuda a identificar a unidade mais conveniente e confirmar as condições de atendimento.
Confira as farmácias de plantão neste domingo (15)
- Drogaria Capixaba
Rua Eugênio Amorim, 23 – Guandu
Referência: ao lado da Casa do Ciclista.
(28) 3522-1962
- Farmácia Preço Baixo
Rua Capitão Deslandes, 36 – Centro
Referência: ao lado do Shopping das Festas.
(28) 3199-0468
- Droga Mil
Rua José Rosa Machado, 233 – Alto Novo Parque
Referência: ao lado da Academia Atletas.
(28) 3028-1001 / (28) 99966-1001
- Drogaria Boa Esperança
Avenida Ayro Sardenberg, 54 – Monte Cristo
Referência: ao lado do Supermercado Rodrigues.
(28) 3015-5014
- Drogaria Adonai
Avenida Jorge Simão, 17 – Coramara
Referência: próximo à Igreja Presbiteriana.
(28) 3521-5084
- Drogaria VIP
Rodovia Ricardo Barbieri, 74 – Boa Vista
Referência: em frente ao Supermercado Otavarp.
(28) 99271-8085
A escala é válida para domingo, 15 de novembro de 2026. Como os horários de funcionamento não foram informados, a orientação é entrar em contato com o estabelecimento antes do deslocamento.
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