Precisa de farmácia no domingo? Veja as 6 unidades de plantão em Cachoeiro

Quem precisar comprar medicamentos neste domingo (15) terá seis farmácias de plantão em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Os estabelecimentos estão distribuídos por diferentes regiões da cidade, facilitando o acesso da população aos serviços farmacêuticos durante o feriado da Proclamação da República.

A escala de plantão contempla farmácias nos bairros Guandu, Centro, Alto Novo Parque, Monte Cristo, Coramara e Boa Vista.

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Os moradores podem consultar os endereços e telefones antes de sair de casa. A medida ajuda a identificar a unidade mais conveniente e confirmar as condições de atendimento.

Confira as farmácias de plantão neste domingo (15)

Drogaria Capixaba

Rua Eugênio Amorim, 23 – Guandu

Referência: ao lado da Casa do Ciclista.

(28) 3522-1962

Farmácia Preço Baixo

Rua Capitão Deslandes, 36 – Centro

Referência: ao lado do Shopping das Festas.

(28) 3199-0468

Droga Mil

Rua José Rosa Machado, 233 – Alto Novo Parque

Referência: ao lado da Academia Atletas.

(28) 3028-1001 / (28) 99966-1001

Drogaria Boa Esperança

Avenida Ayro Sardenberg, 54 – Monte Cristo

Referência: ao lado do Supermercado Rodrigues.

(28) 3015-5014

Drogaria Adonai

Avenida Jorge Simão, 17 – Coramara

Referência: próximo à Igreja Presbiteriana.

(28) 3521-5084

Drogaria VIP

Rodovia Ricardo Barbieri, 74 – Boa Vista

Referência: em frente ao Supermercado Otavarp.

(28) 99271-8085

A escala é válida para domingo, 15 de novembro de 2026. Como os horários de funcionamento não foram informados, a orientação é entrar em contato com o estabelecimento antes do deslocamento.