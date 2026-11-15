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Precisa de farmácia no domingo? Veja as 6 unidades de plantão em Cachoeiro

Estabelecimentos em diferentes bairros de Cachoeiro de Itapemirim integram a escala de plantão deste domingo (15). Confira endereços e telefones.

plantão de farmácias
Foto: Divulgação

Quem precisar comprar medicamentos neste domingo (15) terá seis farmácias de plantão em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Os estabelecimentos estão distribuídos por diferentes regiões da cidade, facilitando o acesso da população aos serviços farmacêuticos durante o feriado da Proclamação da República.

A escala de plantão contempla farmácias nos bairros Guandu, Centro, Alto Novo Parque, Monte Cristo, Coramara e Boa Vista.

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Os moradores podem consultar os endereços e telefones antes de sair de casa. A medida ajuda a identificar a unidade mais conveniente e confirmar as condições de atendimento.
Confira as farmácias de plantão neste domingo (15)

  1. Drogaria Capixaba

Rua Eugênio Amorim, 23 – Guandu

Referência: ao lado da Casa do Ciclista.

(28) 3522-1962

  1. Farmácia Preço Baixo

Rua Capitão Deslandes, 36 – Centro

Referência: ao lado do Shopping das Festas.

(28) 3199-0468

  1. Droga Mil

Rua José Rosa Machado, 233 – Alto Novo Parque

Referência: ao lado da Academia Atletas.

(28) 3028-1001 / (28) 99966-1001

  1. Drogaria Boa Esperança

Avenida Ayro Sardenberg, 54 – Monte Cristo

Referência: ao lado do Supermercado Rodrigues.

(28) 3015-5014

  1. Drogaria Adonai

Avenida Jorge Simão, 17 – Coramara

Referência: próximo à Igreja Presbiteriana.

(28) 3521-5084

  1. Drogaria VIP

Rodovia Ricardo Barbieri, 74 – Boa Vista

Referência: em frente ao Supermercado Otavarp.

(28) 99271-8085

A escala é válida para domingo, 15 de novembro de 2026. Como os horários de funcionamento não foram informados, a orientação é entrar em contato com o estabelecimento antes do deslocamento.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

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