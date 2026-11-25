A Prefeitura de Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo, abriu um processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 34 guarda-vidas, além da formação de cadastro de reserva. Os profissionais terão remuneração mensal de R$ 2.506,16, incluindo salário-base e auxílio-alimentação.

As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas exclusivamente pela internet, das 8h desta quinta-feira (26) até as 17h de segunda-feira (30).

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A seleção busca reforçar a segurança dos banhistas nas praias do município, especialmente durante o verão, período de maior movimentação de moradores e turistas.

Quem pode participar do processo seletivo?

Para concorrer às vagas, os candidatos precisam ter ensino médio completo e comprovar formação específica de guarda-vidas.

Um dos requisitos previstos no edital é a apresentação de certificado, diploma, declaração ou revalidação de conclusão do curso de formação de guarda-vidas ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar em 2025, com aprovação e aptidão.

O processo seletivo terá etapa única, com avaliação de títulos, cursos de qualificação e experiência profissional. A pontuação máxima será de 100 pontos.

Salário e jornada de trabalho

Os profissionais contratados atuarão vinculados à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Social.

A jornada será de 40 horas semanais ou em escala de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, conforme a necessidade do serviço.

A remuneração será composta por salário-base de R$ 1.806,16 e auxílio-alimentação de R$ 700, totalizando R$ 2.506,16 mensais.

Como fazer a inscrição?

Os interessados deverão acessar o Portal do Candidato, preencher o formulário eletrônico e anexar os documentos exigidos.

A classificação inicial está prevista para 1º de dezembro. O prazo para recursos será nos dias 3 e 4, enquanto a classificação final deve sair em 7 de dezembro. A homologação está prevista para o dia 8.

O edital também prevê reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência, desde que haja compatibilidade com as atribuições da função.

Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato pelos telefones (28) 99275-8926 e (28) 99279-1369.

Confira o edital completo do processo seletivo.