Prefeitura inicia mutirão de limpeza após fortes chuvas em Cachoeiro
Após temporal, prefeitura mobiliza seis equipes, caminhões-pipa e máquinas para retirar lama e resíduos de ruas e avenidas de Cachoeiro.
O acúmulo de lama e resíduos em ruas e avenidas de Cachoeiro de Itapemirim mobilizou uma força-tarefa de limpeza nas primeiras horas desta terça-feira (17). Após as fortes chuvas que atingiram a cidade na noite de segunda-feira (16), a prefeitura iniciou uma operação em diferentes regiões para recuperar as condições de circulação.
Ao todo, a administração municipal mobilizou seis equipes para atuar nos pontos mais afetados. Os serviços incluem lavagem das pistas, raspagem de lama e retirada de materiais acumulados durante o temporal.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A operação conta com seis caminhões-pipa e cinco equipes de raspagem. Caminhões basculantes e máquinas também auxiliam na remoção e no transporte dos resíduos recolhidos.
Veja quais ruas de Cachoeiro recebem limpeza nesta terça (17)
As equipes atuam em diferentes pontos da cidade. Confira os locais incluídos na programação:
- Avenida Ethelvina Vivácqua: lavagem da pista com caminhão-pipa e retirada de lama por equipe de raspagem.
- Rotatória da Unimed até a Ilha da Luz: limpeza no trecho que passa pelo Shopping Cachoeiro e percorre a Avenida Beira Rio, com caminhão-pipa e equipe de raspagem.
- Rua João Monteiro: lavagem e desobstrução da via localizada atrás do Anacleto Ramos.
- Região da EMEB Santa Cecília e bairro Abelardo Machado: retirada de lama na rua da escola e no trecho que segue até a Rua Manoel Belmiro dos Santos, onde fica a Unidade Básica de Saúde (UBS).
- Rua João Mucelini: atuação de caminhão-pipa e equipe de raspagem no trecho atrás da EDP.
- Avenida Jones dos Santos Neves: limpeza entre a Viação Real e o Centro, com lavagem da pista e retirada de resíduos.
Limpeza continua ao longo do dia
Segundo a Prefeitura de Cachoeiro, a força-tarefa busca reduzir os transtornos causados pelas chuvas e melhorar as condições de segurança e mobilidade para motoristas e pedestres.
As equipes já iniciaram os trabalhos em alguns pontos e seguem em deslocamento para outras áreas previstas na programação.
A administração municipal informou que continuará monitorando a situação e priorizará os locais com maior acúmulo de lama e resíduos.
Os serviços devem prosseguir ao longo desta terça-feira (17), conforme as condições de acesso e as necessidades identificadas em cada região.
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