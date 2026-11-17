O acúmulo de lama e resíduos em ruas e avenidas de Cachoeiro de Itapemirim mobilizou uma força-tarefa de limpeza nas primeiras horas desta terça-feira (17). Após as fortes chuvas que atingiram a cidade na noite de segunda-feira (16), a prefeitura iniciou uma operação em diferentes regiões para recuperar as condições de circulação.

Ao todo, a administração municipal mobilizou seis equipes para atuar nos pontos mais afetados. Os serviços incluem lavagem das pistas, raspagem de lama e retirada de materiais acumulados durante o temporal.

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A operação conta com seis caminhões-pipa e cinco equipes de raspagem. Caminhões basculantes e máquinas também auxiliam na remoção e no transporte dos resíduos recolhidos.

Veja quais ruas de Cachoeiro recebem limpeza nesta terça (17)

As equipes atuam em diferentes pontos da cidade. Confira os locais incluídos na programação:

Avenida Ethelvina Vivácqua: lavagem da pista com caminhão-pipa e retirada de lama por equipe de raspagem.

lavagem da pista com caminhão-pipa e retirada de lama por equipe de raspagem. Rotatória da Unimed até a Ilha da Luz: limpeza no trecho que passa pelo Shopping Cachoeiro e percorre a Avenida Beira Rio, com caminhão-pipa e equipe de raspagem.

limpeza no trecho que passa pelo Shopping Cachoeiro e percorre a Avenida Beira Rio, com caminhão-pipa e equipe de raspagem. Rua João Monteiro: lavagem e desobstrução da via localizada atrás do Anacleto Ramos.

lavagem e desobstrução da via localizada atrás do Anacleto Ramos. Região da EMEB Santa Cecília e bairro Abelardo Machado: retirada de lama na rua da escola e no trecho que segue até a Rua Manoel Belmiro dos Santos, onde fica a Unidade Básica de Saúde (UBS).

retirada de lama na rua da escola e no trecho que segue até a Rua Manoel Belmiro dos Santos, onde fica a Unidade Básica de Saúde (UBS). Rua João Mucelini: atuação de caminhão-pipa e equipe de raspagem no trecho atrás da EDP.

atuação de caminhão-pipa e equipe de raspagem no trecho atrás da EDP. Avenida Jones dos Santos Neves: limpeza entre a Viação Real e o Centro, com lavagem da pista e retirada de resíduos.

Limpeza continua ao longo do dia

Segundo a Prefeitura de Cachoeiro, a força-tarefa busca reduzir os transtornos causados pelas chuvas e melhorar as condições de segurança e mobilidade para motoristas e pedestres.

As equipes já iniciaram os trabalhos em alguns pontos e seguem em deslocamento para outras áreas previstas na programação.

A administração municipal informou que continuará monitorando a situação e priorizará os locais com maior acúmulo de lama e resíduos.

Os serviços devem prosseguir ao longo desta terça-feira (17), conforme as condições de acesso e as necessidades identificadas em cada região.