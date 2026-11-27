A Praça Sérgio Sampaio, localizada no bairro Rui Pinto Bandeira, em Cachoeiro de Itapemirim, está passando por uma série de melhorias executadas pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SEMCULT) e da Secretaria de Manutenção e Serviços (SEMMAT).

Os serviços estão sendo realizados com recursos próprios do município e contemplam a manutenção da área externa, especialmente a recuperação de trechos do piso que foram danificados pelo crescimento das raízes de uma árvore. No local, está sendo feito o reassentamento dos pavimentos, proporcionando melhores condições de circulação e utilização do espaço pela população.

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Outro destaque é a recuperação do teatro existente na praça, que está fechado há mais de dois anos. A estrutura também está recebendo reparos e, após a conclusão dos serviços, a expectativa é que possa ser novamente disponibilizada para a comunidade.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Wanderson Amorim, destacou a importância de recuperar os espaços públicos destinados à convivência e às manifestações culturais nos bairros.

“Nosso compromisso é cuidar dos equipamentos públicos e devolver à população espaços que possam ser utilizados pelas famílias, pelos artistas e pela comunidade. A Praça Sérgio Sampaio tem uma importância especial para os moradores do Rui Pinto Bandeira, e estamos trabalhando para recuperar sua estrutura, especialmente o teatro, que ficou fechado por mais de dois anos. Queremos que esse espaço volte a receber atividades culturais, encontros e iniciativas da própria comunidade”, afirmou o secretário.

A iniciativa integra o trabalho de manutenção e valorização dos equipamentos culturais do município, buscando ampliar as oportunidades de acesso à cultura e fortalecer os espaços de convivência nos bairros de Cachoeiro.

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