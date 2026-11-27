Prefeitura realiza melhorias na Praça Sérgio Sampaio em Cachoeiro
Espaço recebe manutenção com recursos próprios do município, incluindo recuperação do piso externo e reparos no teatro.
A Praça Sérgio Sampaio, localizada no bairro Rui Pinto Bandeira, em Cachoeiro de Itapemirim, está passando por uma série de melhorias executadas pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SEMCULT) e da Secretaria de Manutenção e Serviços (SEMMAT).
Os serviços estão sendo realizados com recursos próprios do município e contemplam a manutenção da área externa, especialmente a recuperação de trechos do piso que foram danificados pelo crescimento das raízes de uma árvore. No local, está sendo feito o reassentamento dos pavimentos, proporcionando melhores condições de circulação e utilização do espaço pela população.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Outro destaque é a recuperação do teatro existente na praça, que está fechado há mais de dois anos. A estrutura também está recebendo reparos e, após a conclusão dos serviços, a expectativa é que possa ser novamente disponibilizada para a comunidade.
O secretário municipal de Cultura e Turismo, Wanderson Amorim, destacou a importância de recuperar os espaços públicos destinados à convivência e às manifestações culturais nos bairros.
“Nosso compromisso é cuidar dos equipamentos públicos e devolver à população espaços que possam ser utilizados pelas famílias, pelos artistas e pela comunidade. A Praça Sérgio Sampaio tem uma importância especial para os moradores do Rui Pinto Bandeira, e estamos trabalhando para recuperar sua estrutura, especialmente o teatro, que ficou fechado por mais de dois anos. Queremos que esse espaço volte a receber atividades culturais, encontros e iniciativas da própria comunidade”, afirmou o secretário.
A iniciativa integra o trabalho de manutenção e valorização dos equipamentos culturais do município, buscando ampliar as oportunidades de acesso à cultura e fortalecer os espaços de convivência nos bairros de Cachoeiro.
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