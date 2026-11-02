Previsão do tempo para hoje no ES; confira
Espírito Santo terá chuva, trovoadas e temperaturas de até 35°C. Veja a previsão para Cachoeiro de Itapemirim e os próximos dias.
O Espírito Santo começa esta segunda-feira (2) com previsão de tempo instável, pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas em diferentes regiões do Estado. A atuação de áreas de instabilidade sobre o Sudeste favorece a formação de nuvens carregadas, principalmente durante a tarde e a noite.
Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, os termômetros registram 23°C nas primeiras horas do dia, com sensação térmica de 26°C. A temperatura máxima pode chegar aos 29°C. A previsão indica aumento das condições para chuva ao longo do dia, com possibilidade de temporais isolados à tarde e à noite.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Na Grande Vitória, o cenário também será de variação de nebulosidade. O sol deve aparecer entre nuvens, mas não estão descartadas pancadas rápidas de chuva. A instabilidade exige atenção de quem pretende viajar, trabalhar ao ar livre ou realizar atividades externas.
Tempo no Espírito Santo: como fica a semana?
A previsão para Cachoeiro de Itapemirim e municípios da região aponta mudanças nas condições climáticas ao longo dos próximos dias. Depois de uma redução da possibilidade de chuva na terça (3) e na quarta-feira (4), a instabilidade deve ganhar força novamente na quinta-feira (5).
Confira as temperaturas previstas:
|Dia
|Condição do tempo
|Máxima
|Mínima
|Segunda (2)
|Temporais isolados
|29°C
|23°C
|Terça (3)
|Parcialmente ensolarado
|32°C
|22°C
|Quarta (4)
|Predomínio de sol
|33°C
|23°C
|Quinta (5)
|Temporais fortes
|35°C
|23°C
|Sexta (6)
|Céu encoberto
|29°C
|23°C
|Sábado (7)
|Pancadas de chuva
|33°C
|24°C
|Domingo (8)
|Chuva forte
|30°C
|19°C
Quinta-feira pode ter temporais após calor de 35°C
A quinta-feira (5) deve concentrar uma das mudanças mais significativas da semana. Antes da chegada das áreas de instabilidade, a temperatura pode alcançar 35°C em Cachoeiro de Itapemirim. No entanto, a previsão aponta 85% de probabilidade de chuva, com possibilidade de temporais.
Na sexta-feira (6), o tempo tende a ficar mais fechado, enquanto as temperaturas devem cair. No sábado (7), o calor volta a ganhar força, acompanhado pela possibilidade de pancadas de chuva, principalmente à noite.
Domingo terá chuva e queda na temperatura
O próximo domingo (8) também merece atenção. A previsão indica 85% de probabilidade de chuva e mudança no comportamento das temperaturas. A mínima pode cair para 19°C, enquanto a máxima não deve passar dos 30°C.
A diferença em relação aos dias anteriores representa uma queda nas temperaturas, especialmente durante a madrugada e as primeiras horas da manhã.
Atenção: as condições meteorológicas podem sofrer alterações ao longo da semana. Por isso, é importante acompanhar as atualizações do tempo antes de programar viagens e atividades ao ar livre.
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