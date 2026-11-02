Previsão do tempo para hoje no ES; confira

O Espírito Santo começa esta segunda-feira (2) com previsão de tempo instável, pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas em diferentes regiões do Estado. A atuação de áreas de instabilidade sobre o Sudeste favorece a formação de nuvens carregadas, principalmente durante a tarde e a noite.

Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, os termômetros registram 23°C nas primeiras horas do dia, com sensação térmica de 26°C. A temperatura máxima pode chegar aos 29°C. A previsão indica aumento das condições para chuva ao longo do dia, com possibilidade de temporais isolados à tarde e à noite.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Na Grande Vitória, o cenário também será de variação de nebulosidade. O sol deve aparecer entre nuvens, mas não estão descartadas pancadas rápidas de chuva. A instabilidade exige atenção de quem pretende viajar, trabalhar ao ar livre ou realizar atividades externas.

Tempo no Espírito Santo: como fica a semana?

A previsão para Cachoeiro de Itapemirim e municípios da região aponta mudanças nas condições climáticas ao longo dos próximos dias. Depois de uma redução da possibilidade de chuva na terça (3) e na quarta-feira (4), a instabilidade deve ganhar força novamente na quinta-feira (5).

Confira as temperaturas previstas:

Dia Condição do tempo Máxima Mínima Segunda (2) Temporais isolados 29°C 23°C Terça (3) Parcialmente ensolarado 32°C 22°C Quarta (4) Predomínio de sol 33°C 23°C Quinta (5) Temporais fortes 35°C 23°C Sexta (6) Céu encoberto 29°C 23°C Sábado (7) Pancadas de chuva 33°C 24°C Domingo (8) Chuva forte 30°C 19°C

Quinta-feira pode ter temporais após calor de 35°C

A quinta-feira (5) deve concentrar uma das mudanças mais significativas da semana. Antes da chegada das áreas de instabilidade, a temperatura pode alcançar 35°C em Cachoeiro de Itapemirim. No entanto, a previsão aponta 85% de probabilidade de chuva, com possibilidade de temporais.

Na sexta-feira (6), o tempo tende a ficar mais fechado, enquanto as temperaturas devem cair. No sábado (7), o calor volta a ganhar força, acompanhado pela possibilidade de pancadas de chuva, principalmente à noite.

Domingo terá chuva e queda na temperatura

O próximo domingo (8) também merece atenção. A previsão indica 85% de probabilidade de chuva e mudança no comportamento das temperaturas. A mínima pode cair para 19°C, enquanto a máxima não deve passar dos 30°C.

A diferença em relação aos dias anteriores representa uma queda nas temperaturas, especialmente durante a madrugada e as primeiras horas da manhã.

Atenção: as condições meteorológicas podem sofrer alterações ao longo da semana. Por isso, é importante acompanhar as atualizações do tempo antes de programar viagens e atividades ao ar livre.