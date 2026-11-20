Quem pretende montar a árvore de Natal em 2026 já pode marcar uma data no calendário. Para a tradição católica, o domingo, 29 de novembro, é um momento apropriado para iniciar a decoração natalina. Nesse dia, a Igreja Católica começa o Advento, período de preparação espiritual para celebrar o nascimento de Jesus Cristo.

Apesar da referência religiosa, não existe uma regra obrigatória que determine quando as famílias devem montar a árvore ou o presépio. A tradição valoriza o significado dos símbolos e a preparação gradual para o Natal.

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Em entrevista à Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, a teóloga Maria Luiza Cota Zanarto explicou que os enfeites natalinos ajudam a recordar a presença de Cristo e também podem fortalecer a convivência familiar.

Segundo a especialista, as famílias podem intensificar a preparação a partir de 17 de dezembro, quando a liturgia católica passa a destacar os acontecimentos relacionados ao nascimento de Jesus.

Quando começa o Advento em 2026?

O Advento começa em 29 de novembro e marca o início de um novo ano litúrgico na Igreja Católica.

Durante quatro semanas, os fiéis são convidados à oração, à reflexão e à prática da solidariedade. O período recorda a primeira vinda de Jesus e reforça a esperança cristã em sua segunda vinda.

Em 2026, os quatro domingos do Advento serão celebrados em 29 de novembro e nos dias 6, 13 e 20 de dezembro.

Um dos principais símbolos desse período é a coroa do Advento, formada tradicionalmente por ramos verdes e quatro velas. A cada domingo, uma nova vela é acesa, representando a esperança que cresce com a aproximação do Natal.

O que significam os enfeites da árvore de Natal?

Além de decorar os ambientes, os elementos natalinos possuem significados associados à fé cristã.

A árvore representa a vida, a esperança e a união. Para Maria Luiza, sua montagem pode reunir pais e filhos em uma atividade que também favorece a transmissão das tradições religiosas.

“A montagem gradual acompanha o sentido do Advento: assim como os cristãos se preparam espiritualmente para acolher Jesus, a árvore pode receber novos elementos ao longo das semanas”, explicou.

Outros enfeites também carregam simbolismos:

Bolas e guirlandas: representam, na interpretação apresentada pela teóloga, os frutos desejados para a vida, a prosperidade e os vínculos familiares.

representam, na interpretação apresentada pela teóloga, os frutos desejados para a vida, a prosperidade e os vínculos familiares. Velas e luzes: simbolizam Jesus Cristo como a luz que ilumina a humanidade.

simbolizam Jesus Cristo como a luz que ilumina a humanidade. Estrela: recorda a estrela de Belém, que guiou os Magos do Oriente até Jesus.

recorda a estrela de Belém, que guiou os Magos do Oriente até Jesus. Presentes: remetem ao nascimento de Cristo, considerado pelos cristãos o maior presente de Deus à humanidade.

Quando montar o presépio de Natal?

Assim como a árvore, o presépio pode começar a ser montado no primeiro domingo do Advento, em 29 de novembro.

Uma tradição bastante difundida entre as famílias católicas é preparar o cenário gradualmente e deixar a manjedoura vazia até a noite de 24 de dezembro.

A imagem do Menino Jesus é colocada no presépio durante a noite de Natal, simbolizando a chegada do Salvador.

Essa sequência, no entanto, representa um costume religioso e familiar, não uma determinação obrigatória da Igreja.

A tradição do presépio ganhou força com São Francisco de Assis. Em 1223, na cidade italiana de Greccio, ele organizou uma representação do nascimento de Cristo com uma manjedoura, palha e animais.

A iniciativa buscava aproximar as pessoas da simplicidade do nascimento de Jesus.

Conheça o significado dos personagens do presépio

Cada figura presente na representação natalina ajuda a contar a história do nascimento de Cristo.

Menino Jesus: é o personagem central e representa o nascimento do Salvador. Tradicionalmente, sua imagem é colocada na manjedoura na noite de 24 para 25 de dezembro.

Virgem Maria: simboliza a fé, a confiança e a disposição para acolher a vontade de Deus.

São José: representa a proteção, a responsabilidade e o cuidado com a família.

Anjo: recorda o anúncio do nascimento de Jesus aos pastores e simboliza a mensagem de paz e esperança.

Pastores: representam as pessoas simples que receberam a notícia do nascimento de Cristo.

Animais: ajudam a retratar a simplicidade do ambiente onde Jesus nasceu, conforme a tradição cristã.

Estrela de Belém: representa a orientação divina que conduziu os Magos do Oriente ao encontro de Jesus.

Reis Magos: simbolizam os povos que reconhecem Cristo como Salvador. Segundo o Evangelho de Mateus, eles ofereceram ouro, incenso e mirra.

Os presentes dos Magos também carregam significados. O ouro representa a realeza de Jesus; o incenso, sua divindade; e a mirra, sua humanidade e o sofrimento que enfrentaria.

Em muitas famílias, as imagens dos Magos são aproximadas gradualmente da manjedoura. Outras mantêm o costume de colocá-las junto ao Menino Jesus na proximidade do Dia de Reis, em 6 de janeiro.

Quando desmontar a árvore de Natal em 2027?

O dia 6 de janeiro, conhecido como Dia de Reis, é uma das datas tradicionalmente escolhidas para guardar a árvore e o presépio.

A celebração recorda a manifestação de Jesus aos povos, representados pelos Magos do Oriente.

Algumas famílias, porém, preferem manter a decoração até a festa do Batismo do Senhor, que encerra o Tempo do Natal no calendário litúrgico romano.

Assim como acontece com a montagem, a Igreja Católica não estabelece uma obrigação universal para a retirada dos enfeites das residências.

Tradição natalina reúne famílias e fortalece a fé

A montagem do presépio também contribui para transmitir as tradições cristãs entre gerações.

Em uma reportagem publicada pela Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, em janeiro de 2026, o teólogo Diego Azevedo destacou a importância do costume para compreender o Advento e a expectativa pelo nascimento de Jesus.

A publicação também apresentou a história da família Rabelo, que mantém a tradição de preparar o presépio com a participação das crianças.

Isabel Rabelo contou que aprendeu o costume com a avó e procura transmiti-lo aos filhos. Durante a montagem, as crianças participam da organização das figuras e conhecem o significado dos personagens.

Para a teóloga Maria Luiza Cota Zanarto, os símbolos natalinos são uma oportunidade de reunir a família e refletir sobre a mensagem cristã.

“Esses símbolos apontam para a presença de Cristo e recordam a importância da união, mesmo diante das diferenças e dificuldades vividas pelas pessoas”, justificou.

Dessa forma, mais do que escolher uma data para montar a árvore ou organizar os enfeites, a preparação para o Natal representa, na tradição católica, um convite à fé, à solidariedade e à união familiar.