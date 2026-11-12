Que tal um cineminha? Veja a programação desta semana em Cachoeiro

Quem gosta de assistir a um bom filme na tela grande pode conferir a programação dos cinemas de Cachoeiro de Itapemirim nesta semana. As salas oferecem diferentes opções de filmes, com sessões em horários variados.

A programação permite que o público escolha o melhor momento para aproveitar o cinema. Seja durante a semana ou nos dias de folga, os espectadores podem consultar os títulos disponíveis e organizar o passeio.

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Para quem pretende reunir os amigos, sair em família ou aproveitar um momento de lazer, vale conferir os filmes que estão em exibição e os horários das sessões.

Quer saber quais filmes estão em cartaz em Cachoeiro? Confira a programação completa da semana.

Programação completa – Cine Unimed

Preço promocional somente em dinheiro

Sala 01

O Gatola da Cartola (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Ebenezer e os Fantasmas do Natal (2D)

Todos os dias – 18h15 (LEGENDADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Todos os dias – 20h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Sala 02

A Virada: Ignição da Alma (2D)

Todos os dias – 18h15 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Os Farofeiros 3 (2D)

Todos os dias – 16h | 20h40 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Sala 03

Godzilla Minus Zero (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Velozes e Furiosos (25º aniversário – 2D)

Todos os dias – 18h40 | 20h45 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Sala 04

Como Roubar Um Banco (2D)

Todos os dias – 16h15 | 18h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Godzilla Minus Zero (2D)

Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Programação completa – Cine Ritz Perim

Preço promocional somente em dinheiro

Sala 01

O Gatola da Cartola (2D)

Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Ebenezer e os Fantasmas do Natal (2D)

Todos os dias – 18h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Godzilla Minus Zero (2D)

Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Sala 02

Como Roubar Um Banco (2D)

Todos os dias – 16h | 18h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Velozes e Furiosos (25º aniversário – 2D)

Todos os dias – 20h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Sala 03

A Virada: Ignição da Alma (2D)

Todos os dias – 18h30 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Os Farofeiros 3 (2D)

Todos os dias – 16h15 | 20h45 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Leia também: Os Farofeiros 3 chega aos cinemas de Cachoeiro com ingressos promocionais