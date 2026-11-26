Cidades
Raio mata 19 cabeças de gado durante temporal em Mimoso do Sul
Caso aconteceu na noite desta quarta-feira (25), durante um temporal na comunidade de Catuné, no interior do município.
Uma descarga elétrica matou 19 cabeças de gado na comunidade de Catuné, no interior de Mimoso do Sul, na quarta-feira (25).
Segundo informações, os animais foram atingidos pelo raio durante um temporal que atingiu a região.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Não há informações sobre outros prejuízos.
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