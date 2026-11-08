Resultado da Lotofácil: 2 apostas do Sul do ES faturam prêmio

Duas apostas feitas no Sul do Espírito Santo começaram a semana com dinheiro extra após o resultado do concurso 3824 da Lotofácil, sorteado neste domingo (8). Bilhetes registrados em Anchieta e Itapemirim acertaram 14 dezenas e garantiram R$ 1.997,57 cada.

Em Anchieta, a aposta premiada foi realizada pelos canais eletrônicos das Loterias, por meio da plataforma SILCE. O jogo simples, com 15 números, acertou 14 das 15 dezenas sorteadas e recebeu R$ 1.997,57.

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Já em Itapemirim, a aposta ganhadora saiu na Caneco de Ouro Loterias. Assim como o jogo de Anchieta, a aposta foi simples, com 15 números, e também rendeu R$ 1.997,57 ao apostador.

O concurso 3824 foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). As dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 03 – 07 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 22 – 24 – 25.

Próximo sorteio tem prêmio estimado em R$ 2 milhões

A Caixa estima em R$ 2 milhões o prêmio principal do próximo concurso da Lotofácil, marcado para segunda-feira (9). Os jogadores que acertarem as 15 dezenas ficam com a faixa máxima de premiação.