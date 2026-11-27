Nenhum apostador acertou as 15 dezenas do concurso 3839 da Lotofácil, realizado nesta quinta-feira (26). Com isso, o prêmio principal acumulou e a estimativa para o próximo sorteio subiu para R$ 8,5 milhões.

No Espírito Santo, três apostas chegaram perto da premiação máxima. Os jogadores de Jaguaré e Vila Velha acertaram 14 números e garantiram R$ 1.829,85 cada.

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O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Confira os números sorteados:

01 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 14 – 15 – 18 – 19 – 21 – 24

Em Jaguaré, o apostador registrou o jogo na Comercial Jaguaré. Já em Vila Velha, uma aposta ocorreu pelos canais eletrônicos das loterias e outra na Lotérica Megasorte.

As três apostas capixabas foram simples, com 15 dezenas cada.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo sorteio da Lotofácil, pelo concurso 3840, acontece nesta sexta-feira (27), com prêmio estimado em R$ 8,5 milhões. A modalidade também reúne mais de R$ 27,4 milhões acumulados para o sorteio especial da Independência.

Para participar, os apostadores devem selecionar entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. A Lotofácil distribui prêmios para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

Os jogadores também podem utilizar a Surpresinha, que seleciona os números automaticamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta em concursos consecutivos.