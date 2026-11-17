O concurso 3831 da Lotofácil, realizado na segunda-feira (16), premiou seis apostas do Espírito Santo com 14 acertos. O sorteio também teve dois ganhadores na faixa principal, que receberam R$ 696.133,39 cada.

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio no Espaço da Sorte, em São Paulo. As duas apostas que acertaram os 15 números foram registradas pelos canais eletrônicos, em Brasília (DF) e Praia Grande (SP).

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Os números sorteados

As 15 dezenas sorteadas foram:

02 – 04 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 13 – 15 – 16 – 17 – 21 – 23 – 24 – 25.

Como duas apostas acertaram todos os números, o prêmio principal teve ganhadores. Para o próximo concurso, marcado para terça-feira (17), a Caixa estima uma premiação de R$ 2 milhões.

Apostas do Espírito Santo faturam na Lotofácil

No Espírito Santo, seis apostas acertaram 14 das 15 dezenas. Os ganhadores são de Água Doce do Norte, Jaguaré, Linhares, São Mateus, Vila Velha e Vitória.

Cinco apostas receberam R$ 1.336,66 cada. Já um bolão registrado em São Mateus, com seis cotas, conquistou R$ 1.336,62 no total.

Os registros mostram que três apostas premiadas no estado foram realizadas pelos canais eletrônicos. As outras três ocorreram em unidades lotéricas físicas.

Como apostar na Lotofácil

Para participar da Lotofácil, o jogador deve escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. A modalidade oferece prêmios para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

O concurso 3831 também deixou R$ 224.559,16 acumulados para o próximo concurso de final zero, número 3840. Já o valor reservado para o Sorteio Especial da Independência chegou a R$ 24.096.634,87.