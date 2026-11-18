Resultado da Lotofácil: 4 bilhetes do Espírito Santo são sorteados e levam prêmio
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio no Espaço da Sorte, em São Paulo.
A Lotofácil acumulou no concurso 3832, realizado nesta terça-feira (17), e pode pagar R$ 5 milhões no próximo sorteio. Embora ninguém tenha acertado as 15 dezenas, quatro apostas do Espírito Santo garantiram prêmios de R$ 1.896,35 cada.
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números sorteados foram:Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
01 – 03 – 05 – 07 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 23.
No Espírito Santo, as apostas premiadas saíram para Cachoeiro de Itapemirim, Domingos Martins, Vila Velha e Vitória. Todas acertaram 14 dos 15 números sorteados e receberam o mesmo valor.
Em Cachoeiro e Domingos Martins, os jogadores fizeram as apostas pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa. Já em Vila Velha, o bilhete premiado saiu na Sigma Loteria, enquanto, em Vitória, a aposta foi registrada na lotérica Pinte a Sorte.
Os quatro bilhetes premiados foram apostas simples, com 15 números cada. Juntos, os ganhadores capixabas conquistaram R$ 7.585,40.
Como ninguém acertou todas as dezenas, a estimativa para o próximo concurso, marcado para quarta-feira (18), chegou a R$ 5 milhões. O valor acumulado para o sorteio seguinte soma R$ 1.474.189,37.
Além disso, a Lotofácil registra R$ 462.331,64 acumulados para o concurso 3840, de final zero. Já o montante reservado para o próximo sorteio especial da Independência alcança R$ 24.453.293,59.
Para jogar na Lotofácil, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. A modalidade oferece prêmios para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.
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