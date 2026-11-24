Resultado da Lotofácil: confira as apostas sorteadas
O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo.
A Lotofácil realiza nesta terça-feira (24) o sorteio do concurso 3837, com prêmio acumulado estimado em R$ 5 milhões. Os apostadores aguardam o resultado, que sairá após a extração das dezenas, prevista para as 21h, no horário de Brasília.
O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo. A Caixa Econômica Federal transmite a extração ao vivo pelo seu canal oficial no YouTube.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O prêmio acumulou após nenhuma aposta acertar as 15 dezenas do concurso 3836, realizado na segunda-feira (23).
A modalidade contempla apostas com 11, 12, 13, 14 ou 15 acertos. O prêmio principal vai para quem acertar todas as dezenas sorteadas.
Números da Lotofácil
Os números da Lotofácil ainda não foram sorteados. Assim que o concurso for realizado, os números serão atualizados nesta matéria.
Números sorteados: xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx.
Próximo sorteio da Lotofácil
Segundo o calendário oficial da Caixa, o próximo sorteio da Lotofácil, referente ao concurso 3838, está previsto para quarta-feira (25), às 21h.
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