O sorteio da Lotofácil 3833 acontece nesta quarta-feira (18 de novembro), às 21h, pelo horário de Brasília. A Caixa Econômica Federal estima um prêmio de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas. O valor acumulou após o concurso anterior terminar sem ganhadores na faixa principal.

A Caixa realizará o sorteio no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os apostadores poderão acompanhar a extração dos números ao vivo pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube.

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O prêmio aumentou depois que nenhuma aposta acertou os 15 números do concurso 3832, realizado na terça-feira (17). Com isso, a estimativa para o sorteio desta quarta chegou a R$ 5 milhões.

Na Lotofácil, o jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. A modalidade distribui prêmios para apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. O jogo mínimo, com 15 números, custa R$ 3,50.

Números da Lotofácil

Os números da Lotofácil ainda não foram sorteados. Assim que o concurso for realizado, os números serão atualizados nesta matéria.

Números sorteados: xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx.

Desse modo, o resultado oficial permitirá aos apostadores conferir as dezenas e verificar se acertaram alguma das faixas de premiação.

Resultado da Lotofácil

A Caixa divulgará o resultado oficial do concurso 3833 após a realização do sorteio desta quarta-feira (18). Além dos números, a apuração informará a quantidade de apostas vencedoras e os valores destinados a cada faixa.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

De acordo com o calendário da Caixa, o próximo concurso da Lotofácil, de número 3834, está previsto para quinta-feira (19 de novembro). A estimativa do prêmio será informada após a apuração do sorteio desta quarta-feira.