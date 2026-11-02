Resultado da Lotofácil: única aposta do Sul do ES fatura prêmio no concurso 3819 

Uma aposta registrada em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está entre as ganhadoras da Lotofácil no concurso 3819, realizado neste domingo (1º). O jogo acertou 14 das 15 dezenas sorteadas e garantiu um prêmio de R$ 3.019,41.

De acordo com o resultado divulgado pela Caixa Econômica Federal, a aposta foi registrada na Loteria do Casa Grande, administrada pela Loteria Guandu Ltda. ME. O jogo foi feito presencialmente, em uma única aposta simples, com 15 números.

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O resultado chama a atenção porque Cachoeiro teve uma das 128 apostas premiadas em todo o país na faixa de 14 acertos. Não houve ganhador com 15 números, e o prêmio principal acumulou.

Resultado 3819

As 15 dezenas sorteadas no concurso 3819 foram:

01 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 22 – 24 – 25.

Confira a distribuição da premiação:

15 acertos: não houve ganhadores;

14 acertos: 128 apostas ganhadoras, com R$ 3.019,41 para cada uma;

13 acertos: 4.837 apostas ganhadoras, com R$ 35;

12 acertos: 72.073 apostas ganhadoras, com R$ 14;

11 acertos: 461.474 apostas ganhadoras, com R$ 7.

Próximo sorteio tem prêmio estimado em R$ 9,5 milhões

Com a ausência de ganhadores na faixa principal, a Lotofácil acumulou. A estimativa da Caixa para o próximo concurso, marcado para terça-feira (3), é de R$ 9,5 milhões.

Além disso, o acumulado para o próximo concurso chegou a R$ 4.697.324,25. O mesmo valor está reservado para o concurso de final zero, o 3820.

O prêmio acumulado para o Sorteio Especial da Independência está em R$ 18.201.541,12.

Atenção: a premiação de Cachoeiro corresponde à faixa de 14 acertos. A aposta não ganhou o prêmio principal da Lotofácil.