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Resultado da Lotofácil: única aposta do Sul do ES fatura prêmio no concurso 3819 

O jogo foi feito presencialmente, em uma única aposta simples, com 15 números.

texto ilustra bilhete com Resultado da Lotofácil
Foto: Reprodução | Rede social

Uma aposta registrada em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está entre as ganhadoras da Lotofácil no concurso 3819, realizado neste domingo (1º). O jogo acertou 14 das 15 dezenas sorteadas e garantiu um prêmio de R$ 3.019,41.

De acordo com o resultado divulgado pela Caixa Econômica Federal, a aposta foi registrada na Loteria do Casa Grande, administrada pela Loteria Guandu Ltda. ME. O jogo foi feito presencialmente, em uma única aposta simples, com 15 números.

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O resultado chama a atenção porque Cachoeiro teve uma das 128 apostas premiadas em todo o país na faixa de 14 acertos. Não houve ganhador com 15 números, e o prêmio principal acumulou.

Resultado 3819

As 15 dezenas sorteadas no concurso 3819 foram:

01 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 22 – 24 – 25.

Confira a distribuição da premiação:

  • 15 acertos: não houve ganhadores;
  • 14 acertos: 128 apostas ganhadoras, com R$ 3.019,41 para cada uma;
  • 13 acertos: 4.837 apostas ganhadoras, com R$ 35;
  • 12 acertos: 72.073 apostas ganhadoras, com R$ 14;
  • 11 acertos: 461.474 apostas ganhadoras, com R$ 7.

Próximo sorteio tem prêmio estimado em R$ 9,5 milhões

Com a ausência de ganhadores na faixa principal, a Lotofácil acumulou. A estimativa da Caixa para o próximo concurso, marcado para terça-feira (3), é de R$ 9,5 milhões.

Além disso, o acumulado para o próximo concurso chegou a R$ 4.697.324,25. O mesmo valor está reservado para o concurso de final zero, o 3820.

O prêmio acumulado para o Sorteio Especial da Independência está em R$ 18.201.541,12.

Atenção: a premiação de Cachoeiro corresponde à faixa de 14 acertos. A aposta não ganhou o prêmio principal da Lotofácil.

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Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

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