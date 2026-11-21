Uma aposta registrada em Iúna, no Sul do Espírito Santo, foi a única da região a conquistar um prêmio na faixa de 14 acertos no concurso 3834 da Lotofácil, realizado na quinta-feira (19). O jogo garantiu R$ 862,45 ao apostador.

A aposta foi feita na Loteria Iúna, em nome da empresa Julio Maria Lemos e Cia Ltda. O jogo foi simples, com 15 números escolhidos, e realizado presencialmente na unidade lotérica.

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O resultado do concurso 3834 teve oito apostas ganhadoras na faixa principal, de 15 acertos. Cada uma receberá R$ 166.998,71. Porém, na faixa de 14 números, 464 apostas foram premiadas em todo o país, com R$ 862,45 para cada ganhador.

Confira os números sorteados

Portanto, o sorteio foi no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). As 15 dezenas sorteadas foram:

02 – 03 – 04 – 06 – 07 – 09 – 11 – 13 – 15 – 17 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25.

Premiação completa do concurso 3834

Assim, além dos ganhadores com 15 e 14 acertos, milhares de apostas receberam prêmios nas demais faixas.

15 acertos: 8 apostas ganhadoras – R$ 166.998,71 para cada uma;

8 apostas ganhadoras – R$ 166.998,71 para cada uma; 14 acertos: 464 apostas ganhadoras – R$ 862,45 para cada uma;

464 apostas ganhadoras – R$ 862,45 para cada uma; 13 acertos: 12.469 apostas ganhadoras – R$ 35;

12.469 apostas ganhadoras – R$ 35; 12 acertos: 110.011 apostas ganhadoras – R$ 14;

110.011 apostas ganhadoras – R$ 14; 11 acertos: 524.985 apostas ganhadoras – R$ 7.

Quando será o próximo sorteio?

Assim, o próximo concurso está previsto para domingo (22), com prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas.

As apostas podem ser registradas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pelos canais oficiais das Loterias Caixa.