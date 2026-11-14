Resultado da Mega-Sena: 11 apostas do Sul do ES faturam prêmio

O resultado do concurso 3085 da Mega-Sena, realizado na quinta-feira (12), premiou 11 apostas de cidades do Espírito Santo com quatro acertos. Cada uma recebeu R$ 698,81. Os jogos foram em lotéricas e canais eletrônicos de Iúna, Marataízes, Muniz Freire, Piúma, Venda Nova do Imigrante, Castelo e Cachoeiro de Itapemirim.

Em Cachoeiro de Itapemirim, cinco apostas acertaram quatro dezenas. Os jogos foram na BH Sul Loterias, na Loteria da Real, na Loteria do Casa Grande, além de duas apostas pelo Internet Banking da Caixa e por canais eletrônicos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

As demais apostas premiadas foram em Iúna, Marataízes, Muniz Freire, Piúma, Venda Nova do Imigrante e Castelo. Em cada uma dessas cidades, um jogo acertou quatro dos seis números sorteados.

Ao todo, as 11 apostas capixabas receberam R$ 7.686,91 em prêmios. Nenhuma delas acertou as seis dezenas e, por isso, o prêmio principal acumulou.

Números sorteados na Mega-Sena 3085

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). As dezenas sorteadas foram:

10 – 27 – 29 – 37 – 39 – 59

Na faixa principal, não houve ganhadores com seis acertos. Já a quina teve 30 apostas premiadas em todo o país, com prêmio individual de R$ 37.046,54. Na quadra, 2.272 jogos acertaram quatro dezenas e receberam R$ 698,81 cada.

Veja onde saíram os prêmios no Espírito Santo

Confira a relação das 11 apostas capixabas contempladas na quadra da Mega-Sena 3085:

Iúna: Loteria Iúna;

Loteria Iúna; Marataízes: Century 21 Loterias;

Century 21 Loterias; Muniz Freire: Loteria Muniz Freire;

Loteria Muniz Freire; Piúma: aposta registrada pelo Internet Banking da Caixa;

aposta registrada pelo Internet Banking da Caixa; Venda Nova do Imigrante: Loterias em Canais Eletrônicos;

Loterias em Canais Eletrônicos; Castelo: aposta registrada pelo Internet Banking da Caixa;

aposta registrada pelo Internet Banking da Caixa; Cachoeiro de Itapemirim: BH Sul Loterias, Internet Banking da Caixa, Loteria da Real, Loteria do Casa Grande e Loterias em Canais Eletrônicos.

Próximo sorteio da Mega-Sena tem prêmio estimado em R$ 27 milhões

Com a ausência de ganhadores na faixa principal, a Mega-Sena acumulou. A estimativa da Caixa para o próximo concurso, previsto para domingo (15), é de R$ 27 milhões.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa, até o horário de encerramento estabelecido para o sorteio.

A aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 6. Quanto mais números forem marcados, maior será o preço do jogo e também as chances matemáticas de ganhar.