A Mega-Sena acumulou novamente após nenhum apostador acertar as seis dezenas do concurso 3088, realizado nesta quinta-feira (19). Com isso, a Caixa Econômica Federal estima um prêmio de R$ 45 milhões para o próximo sorteio, marcado para domingo (22).

O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo. Apesar de ninguém conquistar o prêmio principal, apostas de diferentes estados brasileiros acertaram cinco números e garantiram premiações.

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Confira o resultado da Mega-Sena 3088

As seis dezenas sorteadas nesta quinta-feira (19) foram:

10 – 21 – 24 – 28 – 34 – 44

Entre as apostas premiadas na quina, os registros apresentados incluem ganhadores da Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. A maioria das apostas simples com cinco acertos recebeu R$ 93.739,59.

Uma aposta em bolão registrada no Rio de Janeiro, com sete dezenas marcadas, conquistou duas premiações de cinco acertos, totalizando R$ 187.479,18. O bolão foi dividido em seis cotas.

Próximo sorteio da Mega-Sena

Com o resultado, o valor acumulado para o próximo concurso chegou a R$ 37.750.121,70. Já o montante reservado para o concurso de final zero ou cinco, de número 3090, alcançou R$ 13.193.806,02.

Para participar da Mega-Sena, o apostador deve escolher entre seis e 20 números, dentre os 60 disponíveis no volante. A modalidade oferece prêmios para quem acerta quatro, cinco ou seis dezenas.

O próximo sorteio acontece no domingo (22), com prêmio estimado em R$ 45 milhões.