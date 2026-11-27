Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3091 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (26). Com isso, o prêmio principal acumulou e a estimativa para o próximo sorteio chegou a R$ 82 milhões.

Apesar de ninguém conquistar a premiação milionária, duas apostas do Espírito Santo acertaram cinco números. Os ganhadores são de Aracruz e Vila Velha, que garantiram R$ 25.521,49 cada.

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O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Confira as dezenas sorteadas:

04 – 19 – 22 – 23 – 28 – 37

Em Aracruz, o apostador registrou o jogo pelos canais eletrônicos das loterias. Já em Vila Velha, a aposta ocorreu na Loteria Shopping Vila Velha. Ambos realizaram jogos simples, com seis dezenas.

Juntas, as duas apostas capixabas conquistaram R$ 51.042,98 em prêmios.

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece neste domingo (29), com prêmio estimado em R$ 82 milhões. A modalidade também reúne mais de R$ 164,5 milhões acumulados para o sorteio especial.

Para participar, os apostadores podem escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A loteria também premia quem acerta quatro ou cinco dezenas.

Os jogadores ainda podem utilizar a Surpresinha, opção em que o sistema escolhe os números automaticamente, ou a Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta em concursos consecutivos.