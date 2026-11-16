Resultado da Mega-Sena 3086: 2 apostas do Espírito Santo levam bolada

Duas apostas do Espírito Santo foram premiadas com R$ 32.785,73 cada após acertarem cinco dezenas da Mega-Sena no concurso 3086. O sorteio foi realizado neste domingo (15), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Mas, como nenhum apostador acertou os seis números, o prêmio principal foi acumulado.

Os bilhetes premiados foram registrados nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, e Nova Venécia, no Norte capixaba. Em Cachoeiro, a aposta foi realizada na Loteria do Casa Grande. Já em Nova Venécia, o jogo foi registrado pelo Internet Banking Caixa.

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As duas apostas foram feitas na modalidade simples, com seis números selecionados em cada volante. Assim, nenhum dos bilhetes foi registrado como bolão.

As dezenas sorteadas no concurso 3086 foram: 03, 20, 35, 38, 43 e 46. Como não houve ganhadores na faixa principal, o prêmio estimado para o próximo sorteio foi elevado para R$ 34 milhões.

Desse modo, o próximo concurso da Mega-Sena está marcado para terça-feira (17). O valor acumulado para essa edição foi informado em R$ 26.855.904,51.

Além disso, R$ 6.384.920,27 estão acumulados para o concurso 3090, de final zero. Para o sorteio especial, o montante reservado já alcançou R$ 153.647.230,91.

Na Mega-Sena, podem ser escolhidos de seis a 20 números entre as 60 dezenas disponíveis. Além do prêmio principal, também são contempladas as apostas que acertam quatro ou cinco números.