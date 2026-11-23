A Mega-Sena acumulou novamente e pode pagar R$ 65 milhões no próximo sorteio, marcado para terça-feira (24). Apesar de ninguém ter acertado as seis dezenas do concurso 3089, realizado no domingo (22), duas apostas do Espírito Santo garantiram prêmios ao acertar cinco números.

O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 17 – 18 – 27 – 36 – 58 – 59.

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Em Aracruz, uma aposta registrada na Casa Lotérica Oriundi acertou a quina e recebeu um prêmio de R$ 51.466,56. O jogo foi realizado na modalidade bolão, com oito cotas.

Já em Vitória, uma aposta simples feita na Ligue Loteria também acertou cinco dezenas. O prêmio chegou a R$ 51.466,57.

Próximo sorteio da Mega-Sena

Com o prêmio principal acumulado, a expectativa agora se volta para o concurso 3090, previsto para terça-feira (24). A Caixa estima uma premiação de R$ 65 milhões para quem acertar as seis dezenas.

O valor acumulado para o próximo concurso chegou a R$ 59.641.778,59. Já a quantia reservada para o sorteio especial alcançou R$ 159.739.758,75.

Como apostar na Mega-Sena

Para participar da Mega-Sena, o apostador deve escolher entre 6 e 20 números entre os 60 disponíveis no volante.

A modalidade premia quem acerta quatro, cinco ou seis dezenas. O prêmio principal fica com quem consegue acertar os seis números sorteados.