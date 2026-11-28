Resultado da Mega-Sena 3092: veja quais apostas foram sorteadas
O sorteio ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo.
A Caixa Econômica Federal realiza, neste domingo (29), o sorteio do concurso 3092 da Mega-Sena. A loteria tem prêmio acumulado estimado em R$ 82 milhões, e a extração acontece às 11h, pelo horário de Brasília.
O sorteio ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo. Desse modo, os apostadores poderão acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube e pelas redes sociais da instituição.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Nesse sentido, o prêmio acumulou após nenhuma aposta acertar as seis dezenas do concurso 3091, realizado na última quinta-feira (26). Assim, essa foi a sétima vez consecutiva que a modalidade ficou sem ganhadores na faixa principal.
Números da Mega-Sena
Os números da Mega-Sena ainda não foram sorteados. Assim que o concurso for realizado, os números serão atualizados nesta matéria.
Números sorteados: xx-xx-xx-xx-xx-xx.
Resultado da Mega-Sena
A Caixa divulgará o resultado oficial da Mega-Sena 3092 após a realização do sorteio. Portanto, esta matéria será atualizada com as dezenas sorteadas, a quantidade de apostas vencedoras e os valores da premiação.
Os apostadores também poderão consultar o resultado diretamente no portal oficial das Loterias Caixa.
Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?
O próximo concurso da Mega-Sena, de número 3093, está previsto para terça-feira (1º de dezembro). Dessa maneira, a Caixa divulgará a estimativa do prêmio após a apuração do resultado deste domingo.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726