A Caixa Econômica Federal realiza, neste domingo (29), o sorteio do concurso 3092 da Mega-Sena. A loteria tem prêmio acumulado estimado em R$ 82 milhões, e a extração acontece às 11h, pelo horário de Brasília.

O sorteio ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo. Desse modo, os apostadores poderão acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube e pelas redes sociais da instituição.

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Nesse sentido, o prêmio acumulou após nenhuma aposta acertar as seis dezenas do concurso 3091, realizado na última quinta-feira (26). Assim, essa foi a sétima vez consecutiva que a modalidade ficou sem ganhadores na faixa principal.

Números da Mega-Sena

Os números da Mega-Sena ainda não foram sorteados. Assim que o concurso for realizado, os números serão atualizados nesta matéria.

Números sorteados: xx-xx-xx-xx-xx-xx.

Resultado da Mega-Sena

A Caixa divulgará o resultado oficial da Mega-Sena 3092 após a realização do sorteio. Portanto, esta matéria será atualizada com as dezenas sorteadas, a quantidade de apostas vencedoras e os valores da premiação.

Os apostadores também poderão consultar o resultado diretamente no portal oficial das Loterias Caixa.

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

O próximo concurso da Mega-Sena, de número 3093, está previsto para terça-feira (1º de dezembro). Dessa maneira, a Caixa divulgará a estimativa do prêmio após a apuração do resultado deste domingo.