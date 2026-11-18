A Mega-Sena acumulou mais uma vez e pode pagar R$ 40 milhões no próximo sorteio, marcado para quinta-feira (19). Apesar de ninguém ter acertado as seis dezenas do concurso 3087, realizado nesta terça-feira (17), uma aposta de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, garantiu um prêmio de R$ 24.857,75.

A Caixa realizou o sorteio no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números sorteados foram:

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

MEGA-SENA — CONCURSO 3087

06 – 10– 23 – 25 – 48 – 50.

Em Cachoeiro, o apostador acertou cinco dos seis números. Ele fez uma aposta simples, com seis dezenas, por meio dos canais eletrônicos das Loterias Caixa. O bilhete premiado garantiu R$ 24.857,75.

Como ninguém conquistou o prêmio principal, a estimativa para o próximo concurso chegou a R$ 40 milhões. O valor acumulado destinado ao sorteio seguinte soma R$ 32.125.746,68.

Além disso, a Mega-Sena registra R$ 9.678.571,63 acumulados para o concurso de final zero ou cinco, de número 3090. Já o montante reservado para o sorteio especial alcança R$ 155.623.421,73.

Para participar da Mega-Sena, o jogador deve escolher de seis a 20 números entre as 60 dezenas disponíveis no volante. A loteria premia apostas que acertam quatro, cinco e seis números.

O próximo sorteio acontece na quinta-feira (19). Os apostadores terão uma nova oportunidade de disputar o prêmio milionário, enquanto o ganhador de Cachoeiro já garantiu quase R$ 25 mil com a quina.