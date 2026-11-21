Onze apostas registradas no Sul do Espírito Santo foram premiadas no concurso 3088 da Mega-Sena, realizado na quinta-feira (19). Os jogos acertaram quatro das seis dezenas sorteadas e garantiram R$ 730,43 para cada ganhador.

As apostas vencedoras foram registradas em seis municípios: Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta, Iconha, Marataízes, Piúma e Venda Nova do Imigrante. Ao todo, os prêmios destinados aos ganhadores da região somam R$ 8.034,73.

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Dessa forma, cachoeiro de Itapemirim liderou a lista, com quatro apostas premiadas. Duas foram registradas na Loteria do Casa Grande, uma pelo Internet Banking da Caixa e outra por meio dos canais eletrônicos das Loterias Caixa.

Piúma teve dois jogos ganhadores: um feito na Gol Loteria e outro pelo Internet Banking da Caixa. Entretanto, nos demais municípios, houve uma aposta premiada em cada cidade.

Veja onde saíram os prêmios no Sul do ES

Confira os municípios e os locais de registro das apostas que acertaram quatro dezenas:

Cachoeiro de Itapemirim: quatro apostas, sendo duas na Loteria do Casa Grande, uma no Internet Banking da Caixa e uma por canal eletrônico.

quatro apostas, sendo duas na Loteria do Casa Grande, uma no Internet Banking da Caixa e uma por canal eletrônico. Piúma: duas apostas, uma na Gol Loteria e outra pelo Internet Banking da Caixa.

duas apostas, uma na Gol Loteria e outra pelo Internet Banking da Caixa. Anchieta: uma aposta por canal eletrônico.

uma aposta por canal eletrônico. Iconha: uma aposta na Casa Lotérica Estrela Dalva.

uma aposta na Casa Lotérica Estrela Dalva. Marataízes: uma aposta por canal eletrônico.

uma aposta por canal eletrônico. Venda Nova do Imigrante: uma aposta na Loteria Venda Nova.

Números sorteados no concurso 3088

As dezenas sorteadas foram 10, 21, 24, 28, 34 e 44. Apesar dos ganhadores nas faixas de cinco e quatro acertos, ninguém conseguiu acertar os seis números.

Portanto, em todo o Brasil, 15 apostas fizeram cinco acertos e receberam R$ 93.739,59 cada. Já a quadra teve 2.750 ganhadores, com prêmio individual de R$ 730,43.

Próximo sorteio tem prêmio estimado em R$ 45 milhões

Com a ausência de ganhadores na faixa principal, o prêmio acumulou. Porém, a estimativa da Caixa Econômica Federal para o próximo concurso, marcado para domingo (22), é de R$ 45 milhões.

Os interessados podem registrar apostas nas casas lotéricas ou pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa.